https://ria.ru/20250207/sport-1998047680.html
Дегтярев и Махонин обсудили потенциал Пермского края в сфере спорта
Дегтярев и Махонин обсудили потенциал Пермского края в сфере спорта - РИА Новости, 07.02.2025
Дегтярев и Махонин обсудили потенциал Пермского края в сфере спорта
Министр спорта России Михаил Дегтярев и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в пятницу провели рабочую встречу, в рамках которой обсудили потенциал региона РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T18:26:00+03:00
2025-02-07T18:26:00+03:00
2025-02-07T18:26:00+03:00
пермский край
дмитрий махонин
михаил дегтярев
пермь
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министр спорта России Михаил Дегтярев и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в пятницу провели рабочую встречу, в рамках которой обсудили потенциал региона в сфере спорта и перспективы развития инфраструктуры, сообщает пресс-служба краевого правительства. "Пермский край – спортивный регион. В Перми в 2023 году мы работали на Международном форуме "Россия – спортивная держава". Регион для этого был выбран не случайно. В Прикамье ежегодно возводится порядка 80 объектов разного формата – от площадок шаговой доступности до крупных комплексов", – сказал Дегтярев, его слова приводятся на сайте Минспорта России. В свою очередь, Махонин отметил, что по итогам прошлого года на регулярной основе физической активностью занимаются свыше 58% жителей региона, при плане в 55%. Пермский край с опережением графика выполняет задачу президента России: к 2030 году необходимо достичь показателя не менее 70%. В пресс-службе уточнили, что самым масштабным из возведенных спортивных объектов в прошлом году стал многофункциональный спортивный комплекс "Энергия" площадью почти 17 тысяч квадратных метров. Объект объединил максимальное количество видов спорта, включая плавание, спортгимнастику, гандбол, волейбол, футбол и мини-футбол, борьбу, а также бокс. Кроме того, в прошлом году при поддержке федерального проекта "Бизнес-спринт. Я выбираю спорт" был открыт первый в Пермском крае фиджитал-центр и модульный игровой зал. Губернатор поблагодарил министра за поддержку спортивных проектов Прикамья. Отмечается, что на строительство и модернизацию спортивной инфраструктуры каждый год выделяется большой объем средств из краевого бюджета. В прошлом году возведены три межшкольных стадиона, четыре модульные лыжные базы, 44 открытые площадки в 26 муниципальных образованиях – это игровые площадки, хоккейные коробки, экстрим-парки и пам-треки, воркаут площадки. В 10 территориях отремонтировано 20 спортивных залов. Благодаря реализации этой краевой программы уже в нескольких муниципалитетах модернизированы все спортивные залы в общеобразовательных школах. В текущем году темпы строительства спортобъектов в регионе сохранятся. Помимо инфраструктуры шаговой доступности, начнется возведение крытых ледовых комплексов в четырех муниципалитетах в рамках регионального проекта "Комфортный край". Всего программа строительства включает более 35 крытых круглогодичных спортивных объектов к 2030 году. Махонин рассказал, что Пермский край имеет большой опыт в проведении крупных международных соревнований. К примеру, Пермь является домом для мужской сборной России по баскетболу. Столица региона на протяжении многих лет принимала отборочные матчи на Кубок Мира и Европы, и в Перми национальная команда не проигрывала ни разу. Кроме того, в регионе проходили международные турниры по хоккею, скалолазанию, биатлону и другим видам спорта. Махонин обозначил Дегтяреву готовность принимать в регионе самые крупные спортивные события как всероссийского, так и международного уровней. "Мы обязательно поддержим такое стремление и любовь к спорту!" – заключил Дегтярев.
https://ria.ru/20250205/proizvodstvo-1997589399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, дмитрий махонин, михаил дегтярев, пермь
Пермский край, Дмитрий Махонин, Михаил Дегтярев, Пермь
Дегтярев и Махонин обсудили потенциал Пермского края в сфере спорта
Дегтярев и Махонин обсудили перспективы сферы спорта Пермского края
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министр спорта России Михаил Дегтярев и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в пятницу провели рабочую встречу, в рамках которой обсудили потенциал региона в сфере спорта и перспективы развития инфраструктуры, сообщает пресс-служба краевого правительства.
"Пермский край – спортивный регион. В Перми
в 2023 году мы работали на Международном форуме "Россия – спортивная держава". Регион для этого был выбран не случайно. В Прикамье ежегодно возводится порядка 80 объектов разного формата – от площадок шаговой доступности до крупных комплексов", – сказал Дегтярев
, его слова приводятся на сайте Минспорта России
.
В свою очередь, Махонин
отметил, что по итогам прошлого года на регулярной основе физической активностью занимаются свыше 58% жителей региона, при плане в 55%. Пермский край
с опережением графика выполняет задачу президента России: к 2030 году необходимо достичь показателя не менее 70%.
В пресс-службе уточнили, что самым масштабным из возведенных спортивных объектов в прошлом году стал многофункциональный спортивный комплекс "Энергия" площадью почти 17 тысяч квадратных метров. Объект объединил максимальное количество видов спорта, включая плавание, спортгимнастику, гандбол, волейбол, футбол и мини-футбол, борьбу, а также бокс.
Кроме того, в прошлом году при поддержке федерального проекта "Бизнес-спринт. Я выбираю спорт" был открыт первый в Пермском крае фиджитал-центр и модульный игровой зал. Губернатор поблагодарил министра за поддержку спортивных проектов Прикамья.
Отмечается, что на строительство и модернизацию спортивной инфраструктуры каждый год выделяется большой объем средств из краевого бюджета. В прошлом году возведены три межшкольных стадиона, четыре модульные лыжные базы, 44 открытые площадки в 26 муниципальных образованиях – это игровые площадки, хоккейные коробки, экстрим-парки и пам-треки, воркаут площадки. В 10 территориях отремонтировано 20 спортивных залов. Благодаря реализации этой краевой программы уже в нескольких муниципалитетах модернизированы все спортивные залы в общеобразовательных школах.
В текущем году темпы строительства спортобъектов в регионе сохранятся. Помимо инфраструктуры шаговой доступности, начнется возведение крытых ледовых комплексов в четырех муниципалитетах в рамках регионального проекта "Комфортный край". Всего программа строительства включает более 35 крытых круглогодичных спортивных объектов к 2030 году.
Махонин рассказал, что Пермский край имеет большой опыт в проведении крупных международных соревнований. К примеру, Пермь является домом для мужской сборной России по баскетболу. Столица региона на протяжении многих лет принимала отборочные матчи на Кубок Мира и Европы
, и в Перми национальная команда не проигрывала ни разу. Кроме того, в регионе проходили международные турниры по хоккею, скалолазанию, биатлону и другим видам спорта.
Махонин обозначил Дегтяреву готовность принимать в регионе самые крупные спортивные события как всероссийского, так и международного уровней.
"Мы обязательно поддержим такое стремление и любовь к спорту!" – заключил Дегтярев.