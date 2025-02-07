https://ria.ru/20250207/sport-1997550881.html

День зимних видов спорта в России

День зимних видов спорта в России - РИА Новости, 07.02.2025

День зимних видов спорта в России

Ежегодно 7 февраля в России отмечается День зимних видов спорта. Праздник был учрежден по инициативе Олимпийского комитета России и приурочен к годовщине... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T00:51:00+03:00

2025-02-07T00:51:00+03:00

2025-02-07T00:52:00+03:00

справки

россия

спорт

зима (время года)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991812220_0:127:3071:1854_1920x0_80_0_0_0d41b2ef789c66ccdd99dfdf8c98e701.jpg

Ежегодно 7 февраля в России отмечается День зимних видов спорта. Праздник был учрежден по инициативе Олимпийского комитета России и приурочен к годовщине открытия Олимпиады в Сочи в 2014 году. Проводится с 2015 года.XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи – одни из самых успешных Олимпийских зимних Игр за всю историю их проведения. Олимпийская команда России стала первой в общекомандном медальном зачете. Празднование Дня зимних видов спорта направлено на пропаганду здорового образа жизни среди всех слоев населения, привлечение к занятиям физкультурой и спортом как можно большего числа людей. Успехи российских олимпийцев в Сочи заметно повысили интерес к спорту среди молодежи и подрастающего поколения.Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни и, в связи с этим, является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие государства.19 ноября 2020 года на заседании правительства РФ была одобрена Стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года. В ней указано 11 приоритетных направлений, охватывающих и любительский, и профессиональный спорт. В их числе – развитие инфраструктуры, формирование спортивного резерва, внедрение инновационных технологий в подготовку спортсменов, привлечение внебюджетного финансирования, международное сотрудничество.Согласно тексту указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", доля граждан России, систематически занимающихся физкультурой и спортом, должна за 10 лет вырасти до 70%. Согласно данным опроса ВЦИОМ (2024), восемь из десяти россиян считают, что национальный спорт в России есть (79%). При этом первое место – у хоккея (27%), второе делят фигурное катание и футбол (по 9%). Лыжный спорт набрал 6%, а биатлон 3%.По данным опроса аналитического центра университета "Синергия" (2024), 44% россиян занимаются зимними видами спорта с той или иной степенью периодичности, 15% из них делают это как минимум один раз в сезон, 13% - раз в неделю, 9% - два раза в неделю, а 7% - не менее трех раз в неделю. Эксперты выделяют восемь регионов России для занятий зимними видами спорта.В Краснодарском крае, в предгорьях Главного Кавказского хребта, находится Красная Поляна – один из самых популярных курортных поселков России. В Мурманской области в Хибинах расположен горнолыжный курорт "Большой Вудъявр", в Кемеровской области популярен горнолыжный курорт Шерегеш. В Карачаево-Черкесии расположены два любимых путешественниками курорта: Домбай и Архыз. В Кабардино-Балкарской республике зимними видами спорта занимаются и в Приэльбрусье, на курортах Азау и Чегет. В Красноярском крае расположен всесезонный курорт "Бобровый лог". В Республике Алтай встать на лыжи можно на курорте Манжерок, в соседнем Алтайском крае катаются на курорте Белокуриха.День зимних видов спорта – общенациональный праздник физкультуры, спорта и здорового образа жизни, который объединил сотни тысяч людей. По всей стране в этот день традиционно проводятся большое количество любительских соревнований по снежным и ледовым видам спорта, мастер-классы и автограф-сессии профессиональных спортсменов.Начиная с 2023 года, Олимпийский комитет России принял решение расширить сроки проведения главного массового спортивного праздника зимы для того, чтобы в нем смогли принять участие как можно больше любителей здорового и активного образа жизни. В 2025 году в ряде регионов из-за устойчивой плюсовой температуры и отсутствия снега были отменены или перенесены лыжные гонки и другие зимние спортивные соревнования. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, россия, спорт, зима (время года)