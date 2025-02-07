День зимних видов спорта в России
Лыжный спорт. Архивное фото
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Ежегодно 7 февраля в России отмечается День зимних видов спорта. Праздник был учрежден по инициативе Олимпийского комитета России и приурочен к годовщине открытия Олимпиады в Сочи в 2014 году. Проводится с 2015 года.
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи – одни из самых успешных Олимпийских зимних Игр за всю историю их проведения. Олимпийская команда России стала первой в общекомандном медальном зачете.
Празднование Дня зимних видов спорта направлено на пропаганду здорового образа жизни среди всех слоев населения, привлечение к занятиям физкультурой и спортом как можно большего числа людей. Успехи российских олимпийцев в Сочи заметно повысили интерес к спорту среди молодежи и подрастающего поколения.
Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни и, в связи с этим, является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие государства.
19 ноября 2020 года на заседании правительства РФ была одобрена Стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года. В ней указано 11 приоритетных направлений, охватывающих и любительский, и профессиональный спорт. В их числе – развитие инфраструктуры, формирование спортивного резерва, внедрение инновационных технологий в подготовку спортсменов, привлечение внебюджетного финансирования, международное сотрудничество.
Согласно тексту указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", доля граждан России, систематически занимающихся физкультурой и спортом, должна за 10 лет вырасти до 70%.
Согласно данным опроса ВЦИОМ (2024), восемь из десяти россиян считают, что национальный спорт в России есть (79%). При этом первое место – у хоккея (27%), второе делят фигурное катание и футбол (по 9%). Лыжный спорт набрал 6%, а биатлон 3%.
По данным опроса аналитического центра университета "Синергия" (2024), 44% россиян занимаются зимними видами спорта с той или иной степенью периодичности, 15% из них делают это как минимум один раз в сезон, 13% - раз в неделю, 9% - два раза в неделю, а 7% - не менее трех раз в неделю.
Эксперты выделяют восемь регионов России для занятий зимними видами спорта.
В Краснодарском крае, в предгорьях Главного Кавказского хребта, находится Красная Поляна – один из самых популярных курортных поселков России. В Мурманской области в Хибинах расположен горнолыжный курорт "Большой Вудъявр", в Кемеровской области популярен горнолыжный курорт Шерегеш. В Карачаево-Черкесии расположены два любимых путешественниками курорта: Домбай и Архыз. В Кабардино-Балкарской республике зимними видами спорта занимаются и в Приэльбрусье, на курортах Азау и Чегет. В Красноярском крае расположен всесезонный курорт "Бобровый лог". В Республике Алтай встать на лыжи можно на курорте Манжерок, в соседнем Алтайском крае катаются на курорте Белокуриха.
День зимних видов спорта – общенациональный праздник физкультуры, спорта и здорового образа жизни, который объединил сотни тысяч людей.
По всей стране в этот день традиционно проводятся большое количество любительских соревнований по снежным и ледовым видам спорта, мастер-классы и автограф-сессии профессиональных спортсменов.
Начиная с 2023 года, Олимпийский комитет России принял решение расширить сроки проведения главного массового спортивного праздника зимы для того, чтобы в нем смогли принять участие как можно больше любителей здорового и активного образа жизни.
В 2025 году в ряде регионов из-за устойчивой плюсовой температуры и отсутствия снега были отменены или перенесены лыжные гонки и другие зимние спортивные соревнования.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников