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Япония скоро будет импортировать рекордные объемы СПГ из США, заявил Трамп - РИА Новости, 07.02.2025
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22:47 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/spg-1998085990.html
Япония скоро будет импортировать рекордные объемы СПГ из США, заявил Трамп
Япония скоро будет импортировать рекордные объемы СПГ из США, заявил Трамп - РИА Новости, 07.02.2025
Япония скоро будет импортировать рекордные объемы СПГ из США, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Япония в скором времени начнет импортировать сжиженный природный газ из США "в рекордных объемах". РИА Новости, 07.02.2025
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Япония в скором времени начнет импортировать сжиженный природный газ из США "в рекордных объемах". "С радостью сообщаю, что Япония вскоре начнет импортировать рекордные объемы чистого американского сжиженного природного газа", – заявил Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне. Он подчеркнул, что это соглашение станет важным шагом в укреплении энергетического партнерства между двумя странами, способствуя диверсификации энергетических поставок Японии и поддержке американской экономики.
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цены на нефть, япония, сша, дональд трамп
Цены на нефть, Япония, США, Дональд Трамп
Япония скоро будет импортировать рекордные объемы СПГ из США, заявил Трамп

Трамп: Япония вскоре начнет начнет импортировать СПГ из США в рекордных объемах

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Япония в скором времени начнет импортировать сжиженный природный газ из США "в рекордных объемах".
«
"С радостью сообщаю, что Япония вскоре начнет импортировать рекордные объемы чистого американского сжиженного природного газа", – заявил Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне.
Он подчеркнул, что это соглашение станет важным шагом в укреплении энергетического партнерства между двумя странами, способствуя диверсификации энергетических поставок Японии и поддержке американской экономики.
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