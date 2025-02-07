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Япония скоро будет импортировать рекордные объемы СПГ из США, заявил Трамп

Япония скоро будет импортировать рекордные объемы СПГ из США, заявил Трамп - РИА Новости, 07.02.2025

Япония скоро будет импортировать рекордные объемы СПГ из США, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Япония в скором времени начнет импортировать сжиженный природный газ из США "в рекордных объемах". РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T22:47:00+03:00

2025-02-07T22:47:00+03:00

2025-02-07T22:47:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Япония в скором времени начнет импортировать сжиженный природный газ из США "в рекордных объемах". "С радостью сообщаю, что Япония вскоре начнет импортировать рекордные объемы чистого американского сжиженного природного газа", – заявил Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне. Он подчеркнул, что это соглашение станет важным шагом в укреплении энергетического партнерства между двумя странами, способствуя диверсификации энергетических поставок Японии и поддержке американской экономики.

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Наталья Макарова

цены на нефть, япония, сша, дональд трамп