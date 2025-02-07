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Япония скоро будет импортировать рекордные объемы СПГ из США, заявил Трамп
Япония скоро будет импортировать рекордные объемы СПГ из США, заявил Трамп - РИА Новости, 07.02.2025
Япония скоро будет импортировать рекордные объемы СПГ из США, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Япония в скором времени начнет импортировать сжиженный природный газ из США "в рекордных объемах". РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T22:47:00+03:00
2025-02-07T22:47:00+03:00
2025-02-07T22:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Япония в скором времени начнет импортировать сжиженный природный газ из США "в рекордных объемах". "С радостью сообщаю, что Япония вскоре начнет импортировать рекордные объемы чистого американского сжиженного природного газа", – заявил Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне. Он подчеркнул, что это соглашение станет важным шагом в укреплении энергетического партнерства между двумя странами, способствуя диверсификации энергетических поставок Японии и поддержке американской экономики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, япония, сша, дональд трамп
Цены на нефть, Япония, США, Дональд Трамп
Япония скоро будет импортировать рекордные объемы СПГ из США, заявил Трамп
Трамп: Япония вскоре начнет начнет импортировать СПГ из США в рекордных объемах