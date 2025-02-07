Артиллеристы уничтожили украинский пункт управления БПЛА под Херсоном
Самоходка Мста-С уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области
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ГЕНИЧЕСК, 7 фев - РИА Новости. Самоходка "Мста-С" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" действуя под прикрытием противодронного расчета, уничтожила крупный украинский пункт управления беспилотниками (БПЛА) на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщил наблюдавший за работой экипажа артиллеристов-самоходчиков корреспондент РИА Новости.
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"Работаем практически каждый день… В последнее время цели - пункты БПЛА… Да? Цель… У нас цель!", - сказал РИА Новости старший наводчик артиллерийской бригады с позывным "Сокол", когда в процессе взятия интервью на передовых позициях его расчету поступила новая, выявленная с помощью БПЛА цель.
Экипаж 152-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия "Мста-С" оперативно занял места в своей боевой машине и под прикрытием противодронного расчета выдвинулся из замаскированного капонира на огневую позицию. Протииводронный расчет следовал за САУ на квадроцикле. Выявленной разведкой целью оказался крупный пункт управления БПЛА украинской армии, размещенный и замаскированный на правом берегу Днепра. Выйдя на огневую позицию на передовой и проведя дорасчет и наведение орудия, артиллеристы нанесли точный удар по цели и полностью уничтожили объект врага вместе с укрывавшимся в нем личным составом противника.
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"Естественно, работаем день и ночь, не покладая рук, как говорится. Проблемы для нас составляют в основном высокоточные боеприпасы и вот эти вот FPV-шки. По сути, кроме них нам ничего не страшно. Чаще всего сейчас (работать приходится) по пунктам БПЛА. Они нам больше всего доставляют неприятности", - сказал РИА Новости командир боевой машины с позывным "Барик".
В процессе выполнения задания боевую машину успешно прикрывал от угрозы с неба специализированный противодронный расчет.
"Прикрываем расчет САУшек. Небо держим. Сегодня небо относительно чистое. Сказывается вчерашняя непогода. Был град, снег… Постоянно атакуют FPV, дроны-камикадзе, а также тяжелые дроны, так называемые "Бабы-Ёги". У нас достойное оборудование, обнаруживаем их с помощью различных FPV-детекторов, анализаторов частот. Ну соответственно автомат с тепловизором… От него укрыться невозможно. Ни днем, ни ночью. Цель будет сразу же обнаружена и уничтожена. Победа за нами!", - рассказал номер противодронного расчета с позывным "Париж".
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