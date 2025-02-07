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Спецоперация, 7 февраля: ВС России освободили Дружбу и Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 07.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:59 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/spetsoperatsiya-1998061030.html
Спецоперация, 7 февраля: ВС России освободили Дружбу и Дзержинск в ДНР
Спецоперация, 7 февраля: ВС России освободили Дружбу и Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 07.02.2025
Спецоперация, 7 февраля: ВС России освободили Дружбу и Дзержинск в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Дружба и Дзержинск в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T18:59:00+03:00
2025-02-07T18:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
рафаэль гросси
владимир зеленский
алексей лихачев
магатэ
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Дружба и Дзержинск в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за неделю на разных направлениях составили до 10435 человек, следует из сводки военного ведомства. По данным Минобороны РФ, в период с 1 по 7 февраля российскими войсками освобождены населенные пункты Новомлынск, Крымское, Барановка, Дружба и Дзержинск. Подразделения группировки "Север" отразили попытку контрнаступательных действий ВСУ в Курской области, сообщили в МО. ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 370 человек, 11 танков, семь БМП, следует из сводки ведомства. За неделю нанесены восемь групповых ударов по военным объектам на Украине, сбиты шесть управляемых авиабомб Hammer, 41 снаряд РСЗО HIMARS, управляемая ракета большой дальности "Нептун", авиация сбила украинский Су-27, сообщили в Минобороны РФ. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 109-го стрелкового полка за успешное освобождение населенного пункта Дружба в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Консультации Гросси в МосквеГендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал консультации в Москве по Запорожской АЭС (ЗАЭС) важными "как никогда". Он написал в соцсети Х, что после трех лет переговоров по ядерной безопасности ЗАЭС они важны как никогда. Гросси также упомянул, что МАГАТЭ принимает всестороннее участие в предотвращении ядерной аварии. Очередной раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ состоялся 7 февраля в Москве. Делегации возглавили глава "Росатома" Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В центре внимания была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Кроме того, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев назвал очень хорошей рекламой российских технологий планы Украины закупить у Болгарии для достройки Хмельницкой АЭС реакторное оборудование, в свое время изготовленное в России для сооружения болгарской АЭС "Белене". Нет конкретики по мирному плануПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления Вашингтона о том, что президент США Дональд Трамп хотел урегулировать конфликт на Украине до инаугурации. Он сказал, что пока нечего добавить по этой теме, очень много заявлений, сообщений, которые на следующий день опровергаются, меняются, признаются утками. По словам Пескова, пока чего-то субстантивного насчет планов США по урегулированию на Украине нет и нужно набраться терпения. Ракетные базы для ударов по территории РоссииУкраина хочет иметь ракетные базы для нанесения ударов по всей европейской части РФ, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Чиновник считает, что усиление санкционного давления на Москву вынудят Кремль "согласиться на очень много". При этом, по его словам, третьим странам не придется непосредственно задействовать свои войска в конфликте Украины и РФ. Ранее Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия, и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что заявления Зеленского о необходимости передать Украине ядерное оружие выдают в нем маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий. Сенатор от американского штата Юта Майк Ли заявил в пятницу, что принятие Украины в НАТО и передача ей ядерного оружия может запросто привести к началу Третьей мировой войны.
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россия, украина, москва, рафаэль гросси, владимир зеленский, алексей лихачев, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Рафаэль Гросси, Владимир Зеленский, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС

Спецоперация, 7 февраля: ВС России освободили Дружбу и Дзержинск в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Дружба и Дзержинск в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Потери украинских войск за неделю на разных направлениях составили до 10435 человек, следует из сводки военного ведомства.
Нанесение удара Искандером по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
ВС России ударили по скоплению военных ВСУ в Сумской области
Вчера, 15:26
По данным Минобороны РФ, в период с 1 по 7 февраля российскими войсками освобождены населенные пункты Новомлынск, Крымское, Барановка, Дружба и Дзержинск.
Подразделения группировки "Север" отразили попытку контрнаступательных действий ВСУ в Курской области, сообщили в МО.
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 370 человек, 11 танков, семь БМП, следует из сводки ведомства.
За неделю нанесены восемь групповых ударов по военным объектам на Украине, сбиты шесть управляемых авиабомб Hammer, 41 снаряд РСЗО HIMARS, управляемая ракета большой дальности "Нептун", авиация сбила украинский Су-27, сообщили в Минобороны РФ.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 109-го стрелкового полка за успешное освобождение населенного пункта Дружба в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

Консультации Гросси в Москве

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал консультации в Москве по Запорожской АЭС (ЗАЭС) важными "как никогда".
Он написал в соцсети Х, что после трех лет переговоров по ядерной безопасности ЗАЭС они важны как никогда. Гросси также упомянул, что МАГАТЭ принимает всестороннее участие в предотвращении ядерной аварии.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Число атак на ЗАЭС растет, заявил Гросси
Вчера, 12:40
Очередной раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ состоялся 7 февраля в Москве. Делегации возглавили глава "Росатома" Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В центре внимания была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Кроме того, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев назвал очень хорошей рекламой российских технологий планы Украины закупить у Болгарии для достройки Хмельницкой АЭС реакторное оборудование, в свое время изготовленное в России для сооружения болгарской АЭС "Белене".

Нет конкретики по мирному плану

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления Вашингтона о том, что президент США Дональд Трамп хотел урегулировать конфликт на Украине до инаугурации.
Он сказал, что пока нечего добавить по этой теме, очень много заявлений, сообщений, которые на следующий день опровергаются, меняются, признаются утками.
По словам Пескова, пока чего-то субстантивного насчет планов США по урегулированию на Украине нет и нужно набраться терпения.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Келлог опроверг сообщения об обнародовании плана США по Украине
6 февраля, 16:04

Ракетные базы для ударов по территории России

Украина хочет иметь ракетные базы для нанесения ударов по всей европейской части РФ, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Чиновник считает, что усиление санкционного давления на Москву вынудят Кремль "согласиться на очень много". При этом, по его словам, третьим странам не придется непосредственно задействовать свои войска в конфликте Украины и РФ.
Ранее Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия, и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что заявления Зеленского о необходимости передать Украине ядерное оружие выдают в нем маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий.
Сенатор от американского штата Юта Майк Ли заявил в пятницу, что принятие Украины в НАТО и передача ей ядерного оружия может запросто привести к началу Третьей мировой войны.
Евгений Мойсюк - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
На Украине назначили нового замминистра обороны
Вчера, 17:39
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваРафаэль ГроссиВладимир ЗеленскийАлексей ЛихачевМАГАТЭВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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