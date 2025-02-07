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Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 07.02.2025
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллеристы российской группировки войск "Центр" уничтожили укрепленный опорный пункт противника из буксируемой пушки "Гиацинт-Б" на красноармейском... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T05:13:00+03:00
2025-02-07T05:13:00+03:00
2025-02-07T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 7 фев - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Центр" уничтожили укрепленный опорный пункт противника из буксируемой пушки "Гиацинт-Б" на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие артиллерийского расчета 152-миллиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов артиллеристы выполнили поражение обнаруженных ангаров. Корректировка огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить цели с минимальным количеством выстрелов.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Бойцы группы Центр уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении