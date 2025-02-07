https://ria.ru/20250207/spetsoperatsiya-1997869868.html

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 07.02.2025

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллеристы российской группировки войск "Центр" уничтожили укрепленный опорный пункт противника из буксируемой пушки "Гиацинт-Б" на красноармейском... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T05:13:00+03:00

2025-02-07T05:13:00+03:00

2025-02-07T05:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 7 фев - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Центр" уничтожили укрепленный опорный пункт противника из буксируемой пушки "Гиацинт-Б" на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие артиллерийского расчета 152-миллиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов артиллеристы выполнили поражение обнаруженных ангаров. Корректировка огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить цели с минимальным количеством выстрелов.

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины