https://ria.ru/20250207/spetsoperatsiya-1997868001.html

Украинский пленный рассказал о ликвидации колумбийских наемников

Украинский пленный рассказал о ликвидации колумбийских наемников - РИА Новости, 07.02.2025

Украинский пленный рассказал о ликвидации колумбийских наемников

Колумбийские наемники – бывшие спецназовцы, воевавшие в 48-м отдельном стрелковом батальоне под Курахово, были ликвидированы, не провоевав и пары месяцев,... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T04:33:00+03:00

2025-02-07T04:33:00+03:00

2025-02-07T08:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Колумбийские наемники – бывшие спецназовцы, воевавшие в 48-м отдельном стрелковом батальоне под Курахово, были ликвидированы, не провоевав и пары месяцев, рассказал РИА Новости украинский военнослужащий Сергей Дзюба, взятый в плен под Великой Новоселкой. По его словам, когда он осенью 2023 года воевал в 48-м отдельном стрелковом батальоне ВСУ под Курахово, с ним служило десять колумбийцев, девять из которых очень скоро погибли в боях. "Были у нас там колумбийцы. Их было немного, до 10 человек, плюс-минус. Из них остался только один. Остальных "задвухсотило" (погибли – ред.)", - сказал он. На вопрос, как долго им удалось провоевать, Дзюба ответил, что "язык они выучить не успели", добавив, что, по рассказам самих колумбийцев, на родине они служили в специальных подразделениях, но после увольнения приехали на Украину на заработки. "Месяца два пробыли у нас. Там у них в Колумбии какая-то реформа произошла, их с работы повыгоняли, они все поехали зарабатывать сюда. С их слов, на родине они были половина - полицейский спецназ, половина - армейский спецназ. Типа сражались с наркокартелями. Это было где-то году в 2023.... Курахово. Осень, наверное. Осенью меня перевели в ПВО, потом где-то через небольшое время я созванивался с сослуживцем, он сказал, что их больше нет. ", - рассказал Дзюба. Он также отметил, что колумбийцы в ВСУ находились в ином статусе, нежели обычные украинские контрактники или мобилизованные. "Как нам говорили командиры, они на том же положении, что и мы. Только единственная разница - они в любой момент могли разорвать контракт. Без каких-то серьезных последствий для этого", - отметил Дзюба.

https://ria.ru/20250203/ukraina-1997157146.html

https://ria.ru/20250206/ukraina-1997638577.html

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Украинский пленный рассказал о ликвидации колумбийских наемников Колумбийские спецназовцы поехали на Украину заработать денег и были убиты ВС РФ в первые два месяца под Курахово, "язык выучить не успели", рассказал украинский пленный Сергей Дзюба. По договору с ВСУ они могли разорвать контракт с армией одним днем, но и на это им не хватило времени. 2025-02-07T04:33 true PT2M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курахово, украина, колумбия, вооруженные силы украины, безопасность