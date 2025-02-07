https://ria.ru/20250207/spetsoperatsiya-1997855990.html

В Генштабе рассказали о подготовке теоретических трудов по СВО

В Генштабе рассказали о подготовке теоретических трудов по СВО - РИА Новости, 07.02.2025

В Генштабе рассказали о подготовке теоретических трудов по СВО

В Минобороны РФ ведется масштабная работа по подготовке военно­теоретических трудов, раскрывающих особенности ведения СВО, сообщил в интервью газете "Красная... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T00:34:00+03:00

2025-02-07T00:34:00+03:00

2025-02-07T00:34:00+03:00

безопасность

россия

красная звезда

василий трушин

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Минобороны РФ ведется масштабная работа по подготовке военно­теоретических трудов, раскрывающих особенности ведения СВО, сообщил в интервью газете "Красная звезда" председатель Военно-научного комитета Вооружённых Сил Российской Федерации – заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин. "Наконец, с 2022 года ведётся масштабная работа по подготовке военно­теоретических трудов, раскрывающих особенности ведения СВО с первых дней и до настоящего времени. Она проводится каждым органом военного управления с учётом сферы ответственности. Центральный труд разрабатывается учёными Военной академии Генерального штаба", - говорится в интервью. По словам Трушина, основной упор в военно­теоретических трудах сделан на описании эволюции способов решения тактических задач боя и оперативных задач операций по этапам проведения специальной военной операции. "Другое направление работы – подготовка сборников боевых примеров. В них приводятся наиболее поучительные примеры боёв (общевойсковых, воздушных и противовоздушных, морских), сопровождающиеся глубоким и всесторонним разбором действий подразделений и командиров", - сказал генерал в интервью.

https://ria.ru/20250207/vooruzhenie-1997855521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, красная звезда, василий трушин