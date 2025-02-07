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В Генштабе рассказали о подготовке теоретических трудов по СВО - РИА Новости, 07.02.2025
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00:34 07.02.2025
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В Генштабе рассказали о подготовке теоретических трудов по СВО
В Генштабе рассказали о подготовке теоретических трудов по СВО - РИА Новости, 07.02.2025
В Генштабе рассказали о подготовке теоретических трудов по СВО
В Минобороны РФ ведется масштабная работа по подготовке военно­теоретических трудов, раскрывающих особенности ведения СВО, сообщил в интервью газете "Красная... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T00:34:00+03:00
2025-02-07T00:34:00+03:00
безопасность
россия
красная звезда
василий трушин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Минобороны РФ ведется масштабная работа по подготовке военно­теоретических трудов, раскрывающих особенности ведения СВО, сообщил в интервью газете "Красная звезда" председатель Военно-научного комитета Вооружённых Сил Российской Федерации – заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин. "Наконец, с 2022 года ведётся масштабная работа по подготовке военно­теоретических трудов, раскрывающих особенности ведения СВО с первых дней и до настоящего времени. Она проводится каждым органом военного управления с учётом сферы ответственности. Центральный труд разрабатывается учёными Военной академии Генерального штаба", - говорится в интервью. По словам Трушина, основной упор в военно­теоретических трудах сделан на описании эволюции способов решения тактических задач боя и оперативных задач операций по этапам проведения специальной военной операции. "Другое направление работы – подготовка сборников боевых примеров. В них приводятся наиболее поучительные примеры боёв (общевойсковых, воздушных и противовоздушных, морских), сопровождающиеся глубоким и всесторонним разбором действий подразделений и командиров", - сказал генерал в интервью.
https://ria.ru/20250207/vooruzhenie-1997855521.html
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безопасность, россия, красная звезда, василий трушин
Безопасность, Россия, Красная звезда, Василий Трушин
В Генштабе рассказали о подготовке теоретических трудов по СВО

Замначальника Генштаба Трушин: в Минобороны изучают особенности ведения СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Минобороны РФ ведется масштабная работа по подготовке военно­теоретических трудов, раскрывающих особенности ведения СВО, сообщил в интервью газете "Красная звезда" председатель Военно-научного комитета Вооружённых Сил Российской Федерации – заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин.
"Наконец, с 2022 года ведётся масштабная работа по подготовке военно­теоретических трудов, раскрывающих особенности ведения СВО с первых дней и до настоящего времени. Она проводится каждым органом военного управления с учётом сферы ответственности. Центральный труд разрабатывается учёными Военной академии Генерального штаба", - говорится в интервью.
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По словам Трушина, основной упор в военно­теоретических трудах сделан на описании эволюции способов решения тактических задач боя и оперативных задач операций по этапам проведения специальной военной операции.
"Другое направление работы – подготовка сборников боевых примеров. В них приводятся наиболее поучительные примеры боёв (общевойсковых, воздушных и противовоздушных, морских), сопровождающиеся глубоким и всесторонним разбором действий подразделений и командиров", - сказал генерал в интервью.
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БезопасностьРоссияКрасная звездаВасилий Трушин
 
 
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