SputnikPro развивает сотрудничество с вузами Бангладеш
SputnikPro провело онлайн-сессию в рамках сотрудничества с вузами Бангладеш
© Фото предоставлено Университетом Север-ЮгSputnikPro развивает сотрудничество с вузами Бангладеш
© Фото предоставлено Университетом Север-Юг
SputnikPro развивает сотрудничество с вузами Бангладеш
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik организовало онлайн-сессию SputnikPro в рамках сотрудничества с Университетом Север-Юг – одним из крупнейших частных вузов Бангладеш.
В ходе мероприятия советник медиагруппы Олег Дмитриев рассказал слушателям о феномене фейк-ньюс, поделился способами проверки новостной информации, а также ответил на вопросы аудитории о технологических инновациях в медиа и влиянии ИИ на распространение фейков.
"Мне очень понравилось общаться с коллегами из Бангладеш. Приятно, что у них есть интерес к нашей стране в эпоху блокировки информации о нас, о нашем народе и культуре, и было видно, что интерес этот неподдельный", - отметил по итогам мастер-класса Олег Дмитриев.
"Состоявшийся при поддержке Посольства России в Бангладеш на базе столичного университета Север-Юг практический онлайн-семинар по проблематике фальшивых новостей, который провел советник агентства Sputnik Олег Дмитриев, - крайне важное и своевременное мероприятие. Агентство Sputnik и упомянутый университет при содействии Посольства не первый раз проводят виртуальные мероприятия на актуальные для будущих бангладешских специалистов темы в медийной сфере. Подобная модель взаимодействия находит широкий, положительный отклик в университетской среде как у слушателей, так и профессорско-преподавательского состава", - подчеркнул Антон Чернов, советник Посольства РФ в Бангладеш, также принявший участие в мероприятии.
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Университет Север-Юг – частное некоммерческое учебное заведение, расположенное в городе Дакка, Бангладеш. В структуру университета входят несколько крупных институтов, осуществляющих подготовку по широкому спектру учебных программ, где особое внимание уделяется взаимодействию студентов с бизнесом.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 - в онлайн режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек.
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