https://ria.ru/20250207/sotrudnichestvo-1997925902.html

SputnikPro развивает сотрудничество с вузами Бангладеш

SputnikPro развивает сотрудничество с вузами Бангладеш - РИА Новости, 07.02.2025

SputnikPro развивает сотрудничество с вузами Бангладеш

Международное новостное агентство и радио Sputnik организовало онлайн-сессию SputnikPro в рамках сотрудничества с Университетом Север-Юг – одним из крупнейших... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T12:22:00+03:00

2025-02-07T12:22:00+03:00

2025-02-07T12:27:00+03:00

бангладеш

россия

sputnik

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik организовало онлайн-сессию SputnikPro в рамках сотрудничества с Университетом Север-Юг – одним из крупнейших частных вузов Бангладеш.В ходе мероприятия советник медиагруппы Олег Дмитриев рассказал слушателям о феномене фейк-ньюс, поделился способами проверки новостной информации, а также ответил на вопросы аудитории о технологических инновациях в медиа и влиянии ИИ на распространение фейков."Мне очень понравилось общаться с коллегами из Бангладеш. Приятно, что у них есть интерес к нашей стране в эпоху блокировки информации о нас, о нашем народе и культуре, и было видно, что интерес этот неподдельный", - отметил по итогам мастер-класса Олег Дмитриев."Состоявшийся при поддержке Посольства России в Бангладеш на базе столичного университета Север-Юг практический онлайн-семинар по проблематике фальшивых новостей, который провел советник агентства Sputnik Олег Дмитриев, - крайне важное и своевременное мероприятие. Агентство Sputnik и упомянутый университет при содействии Посольства не первый раз проводят виртуальные мероприятия на актуальные для будущих бангладешских специалистов темы в медийной сфере. Подобная модель взаимодействия находит широкий, положительный отклик в университетской среде как у слушателей, так и профессорско-преподавательского состава", - подчеркнул Антон Чернов, советник Посольства РФ в Бангладеш, также принявший участие в мероприятии.Университет Север-Юг – частное некоммерческое учебное заведение, расположенное в городе Дакка, Бангладеш. В структуру университета входят несколько крупных институтов, осуществляющих подготовку по широкому спектру учебных программ, где особое внимание уделяется взаимодействию студентов с бизнесом.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 - в онлайн режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек.

https://ria.ru/20250204/sputnik-1997285417.html

https://ria.ru/20241206/simonyan-1987828254.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

бангладеш, россия, sputnik