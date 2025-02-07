Рейтинг@Mail.ru
SputnikPro развивает сотрудничество с вузами Бангладеш - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 07.02.2025 (обновлено: 12:27 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/sotrudnichestvo-1997925902.html
SputnikPro развивает сотрудничество с вузами Бангладеш
SputnikPro развивает сотрудничество с вузами Бангладеш - РИА Новости, 07.02.2025
SputnikPro развивает сотрудничество с вузами Бангладеш
Международное новостное агентство и радио Sputnik организовало онлайн-сессию SputnikPro в рамках сотрудничества с Университетом Север-Юг – одним из крупнейших... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:22:00+03:00
2025-02-07T12:27:00+03:00
бангладеш
россия
sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997926463_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_40e61bbc981e6d8c10425cd7d09ea49f.jpg
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik организовало онлайн-сессию SputnikPro в рамках сотрудничества с Университетом Север-Юг – одним из крупнейших частных вузов Бангладеш.В ходе мероприятия советник медиагруппы Олег Дмитриев рассказал слушателям о феномене фейк-ньюс, поделился способами проверки новостной информации, а также ответил на вопросы аудитории о технологических инновациях в медиа и влиянии ИИ на распространение фейков."Мне очень понравилось общаться с коллегами из Бангладеш. Приятно, что у них есть интерес к нашей стране в эпоху блокировки информации о нас, о нашем народе и культуре, и было видно, что интерес этот неподдельный", - отметил по итогам мастер-класса Олег Дмитриев."Состоявшийся при поддержке Посольства России в Бангладеш на базе столичного университета Север-Юг практический онлайн-семинар по проблематике фальшивых новостей, который провел советник агентства Sputnik Олег Дмитриев, - крайне важное и своевременное мероприятие. Агентство Sputnik и упомянутый университет при содействии Посольства не первый раз проводят виртуальные мероприятия на актуальные для будущих бангладешских специалистов темы в медийной сфере. Подобная модель взаимодействия находит широкий, положительный отклик в университетской среде как у слушателей, так и профессорско-преподавательского состава", - подчеркнул Антон Чернов, советник Посольства РФ в Бангладеш, также принявший участие в мероприятии.Университет Север-Юг – частное некоммерческое учебное заведение, расположенное в городе Дакка, Бангладеш. В структуру университета входят несколько крупных институтов, осуществляющих подготовку по широкому спектру учебных программ, где особое внимание уделяется взаимодействию студентов с бизнесом.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 - в онлайн режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек.
https://ria.ru/20250204/sputnik-1997285417.html
https://ria.ru/20241206/simonyan-1987828254.html
бангладеш
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997926463_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_116aa6ad8fde1b973ec141ac01b8a0f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бангладеш, россия, sputnik
Бангладеш, Россия, Sputnik
SputnikPro развивает сотрудничество с вузами Бангладеш

SputnikPro провело онлайн-сессию в рамках сотрудничества с вузами Бангладеш

© Фото предоставлено Университетом Север-ЮгSputnikPro развивает сотрудничество с вузами Бангладеш
SputnikPro развивает сотрудничество с вузами Бангладеш - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото предоставлено Университетом Север-Юг
SputnikPro развивает сотрудничество с вузами Бангладеш
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik организовало онлайн-сессию SputnikPro в рамках сотрудничества с Университетом Север-Юг – одним из крупнейших частных вузов Бангладеш.
В ходе мероприятия советник медиагруппы Олег Дмитриев рассказал слушателям о феномене фейк-ньюс, поделился способами проверки новостной информации, а также ответил на вопросы аудитории о технологических инновациях в медиа и влиянии ИИ на распространение фейков.
© РИА Новости / Виталий БелоусовSputnikPro развивает сотрудничество с вузами Бангладеш
SputnikPro развивает сотрудничество с вузами Бангладеш - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
SputnikPro развивает сотрудничество с вузами Бангладеш
"Мне очень понравилось общаться с коллегами из Бангладеш. Приятно, что у них есть интерес к нашей стране в эпоху блокировки информации о нас, о нашем народе и культуре, и было видно, что интерес этот неподдельный", - отметил по итогам мастер-класса Олег Дмитриев.
"Состоявшийся при поддержке Посольства России в Бангладеш на базе столичного университета Север-Юг практический онлайн-семинар по проблематике фальшивых новостей, который провел советник агентства Sputnik Олег Дмитриев, - крайне важное и своевременное мероприятие. Агентство Sputnik и упомянутый университет при содействии Посольства не первый раз проводят виртуальные мероприятия на актуальные для будущих бангладешских специалистов темы в медийной сфере. Подобная модель взаимодействия находит широкий, положительный отклик в университетской среде как у слушателей, так и профессорско-преподавательского состава", - подчеркнул Антон Чернов, советник Посольства РФ в Бангладеш, также принявший участие в мероприятии.
Sputnik начал вещание на FM-волнах в Ботсване - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Sputnik расширяет радиовещание в Африке
4 февраля, 12:36
Университет Север-Юг – частное некоммерческое учебное заведение, расположенное в городе Дакка, Бангладеш. В структуру университета входят несколько крупных институтов, осуществляющих подготовку по широкому спектру учебных программ, где особое внимание уделяется взаимодействию студентов с бизнесом.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 - в онлайн режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Симоньян поздравила RT и Sputnik с наградой Клуба журналистов Мексики
6 декабря 2024, 21:31
 
БангладешРоссияSputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала