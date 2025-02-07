https://ria.ru/20250207/sochi-1997917761.html

Международная спортивная конференция пройдет в Сочи 21-22 февраля

Международная спортивная конференция пройдет в Сочи 21-22 февраля - РИА Новости, 07.02.2025

Международная спортивная конференция пройдет в Сочи 21-22 февраля

Международная конференция "Спортивные события: генерация социальных эффектов" соберет 21-22 февраля в сочинском кампусе Российского Международного Олимпийского... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T11:47:00+03:00

2025-02-07T11:47:00+03:00

2025-02-07T11:47:00+03:00

спорт

россия

сочи

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Международная конференция "Спортивные события: генерация социальных эффектов" соберет 21-22 февраля в сочинском кампусе Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ) экспертов из девяти стран мира, сообщают организаторы. В конференции примут участие эксперты из Армении, Белоруссии, Великобритании, Греции, Китая, России, Франции, Швейцарии, ЮАР, в том числе сенатор Российской Федерации трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, почетный президент Международной федерации хоккея на льду с шайбой Рене Фазель. Также участие примут представители федеральных министерств и ведомств, администрации Сочи, эксперты Международного олимпийского комитета, российские олимпийцы - стипендиаты Фонда поддержки олимпийцев России. Конференция пройдет в формате форсайт-сессий и панельных дискуссий. Экспертные обсуждения будут затрагивать широкий круг вопросов планирования социального наследия мегапроектов в спорте, создания инновационных стратегий развития регионов через интеграцию спорта и туризма. Конференция завершится презентацией социальных проектов выпускников РМОУ в формате "открытого микрофона" и туром по объектам олимпийского наследия "Сочи 2014". Организаторами конференции выступают Российский Международный Олимпийский Университет, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России и горный курорт "Роза Хутор".

https://rsport.ria.ru/20250206/olimpiada-1997786763.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

спорт, россия, сочи