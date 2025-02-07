Международная спортивная конференция пройдет в Сочи 21-22 февраля
В Сочи пройдет международная спортивная конференция
© Фото предоставлено пресс-службой РМОУМеждународная спортивная конференция пройдет в Сочи 21-22 февраля
© Фото предоставлено пресс-службой РМОУ
Международная спортивная конференция пройдет в Сочи 21-22 февраля
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Международная конференция "Спортивные события: генерация социальных эффектов" соберет 21-22 февраля в сочинском кампусе Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ) экспертов из девяти стран мира, сообщают организаторы.
В конференции примут участие эксперты из Армении, Белоруссии, Великобритании, Греции, Китая, России, Франции, Швейцарии, ЮАР, в том числе сенатор Российской Федерации трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, почетный президент Международной федерации хоккея на льду с шайбой Рене Фазель. Также участие примут представители федеральных министерств и ведомств, администрации Сочи, эксперты Международного олимпийского комитета, российские олимпийцы - стипендиаты Фонда поддержки олимпийцев России.
Конференция пройдет в формате форсайт-сессий и панельных дискуссий. Экспертные обсуждения будут затрагивать широкий круг вопросов планирования социального наследия мегапроектов в спорте, создания инновационных стратегий развития регионов через интеграцию спорта и туризма.
Конференция завершится презентацией социальных проектов выпускников РМОУ в формате "открытого микрофона" и туром по объектам олимпийского наследия "Сочи 2014".
Организаторами конференции выступают Российский Международный Олимпийский Университет, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России и горный курорт "Роза Хутор".