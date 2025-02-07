https://ria.ru/20250207/sertifikat-1998014382.html

Челябинская компания получила сертификат "Сделано в России"

Челябинская компания получила сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 07.02.2025

Челябинская компания получила сертификат "Сделано в России"

Компания из Челябинской области успешно прошла сертификацию "Сделано в России" по направлению "Надежность", сообщает Российский экспортный центр (входит в... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T16:35:00+03:00

2025-02-07T16:35:00+03:00

2025-02-07T16:35:00+03:00

россия

экономика

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Компания из Челябинской области успешно прошла сертификацию "Сделано в России" по направлению "Надежность", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Участники программы получают информационную и маркетинговую поддержку от Российского экспортного центра. Сертификат компания получила на широкий спектр продукции: латунные шаровые краны, фильтры и фитинги, а также стальную трубопроводную арматуру и детали трубопроводов", - говорится в сообщении.Экспорт компания начала с поставок в Белоруссию и Казахстан, но со временем расширила географию до всего СНГ и начала активное продвижение на рынках Европейского Союза. В процессе роста экспортер получил ряд международных сертификатов, таких как PED, AAA и EHP, что помогло укрепить позиции за пределами России. Однако в свете изменений в международной политике поставки в ЕС фактически прекратились, и компания сосредоточила свои усилия на растущем рынке MENA, успешно поставляя продукцию в Египет и Катар.Начавшееся 8 лет назад сотрудничество с Российским экспортным центром, выдавшим сертификат, стало ключевым фактором в развитии экспортного направления компании. Компания активно использует широкий спектр услуг РЭЦ через платформу "Мой экспорт", включая участие в зарубежных выставках, таких как Big 5 Show Dubai. Кроме того, получает компенсацию части затрат, связанных с транспортировкой продукции, обращались по вопросу поиска покупателей за рубежом. В 2024 году компания впервые застраховала задолженность покупателя из Казахстана в рамках продукта "Страхование отсрочки платежа МСП", который доступен на платформе "Мой экспорт" полностью в электронном формате.Также компания открыла филиал в Узбекистане и была удостоена звания победителя Всероссийского конкурса "Экспортер года" в номинации "Экспортер года в сфере машиностроения", а директор Иван Сергеевич Литвяков стал лучшим молодым предпринимателем-экспортером."Получение сертификата "Сделано в России" - это не просто этап, а знак качества и надежности, который повысит доверие к нашей продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Мы планируем активно использовать этот сертификат в наших каталогах и упаковке, чтобы подчеркнуть надежность и высокие стандарты нашей продукции. С помощью сертификата мы сможем привлечь больше клиентов и расширить нашу дилерскую сеть", - сказал Литвяков.Сейчас экспортер продолжает расширять свою внешнеэкономическую деятельность. Так, в планах компании - открытие нового филиала в ОАЭ, наращивание ассортимента продукции и развитие дилерской сети.РЭЦ напомнил, что знак "Сделано в России" является официальным знаком качества, подтверждающим высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компании не требуется проходить дополнительные проверки со стороны Российского экспортного центра. Все, что необходимо сделать, - это подать заявку на сайте РЭЦ, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сгенерированную анкету. Узнать больше о программе "Сделано в России" и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20250207/magaziny-1997905784.html

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россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, экономика, российский экспортный центр (рэц)