https://ria.ru/20250207/samolet-1998003256.html
Число пострадавших при крушении самолета в Сан-Паулу выросло до шести
Число пострадавших при крушении самолета в Сан-Паулу выросло до шести - РИА Новости, 07.02.2025
Число пострадавших при крушении самолета в Сан-Паулу выросло до шести
Число пострадавших при падении самолета в Сан-Паулу выросло до шести человек, сообщила пожарная служба Сан-Пауло. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T15:57:00+03:00
2025-02-07T15:57:00+03:00
2025-02-07T15:57:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Число пострадавших при падении самолета в Сан-Паулу выросло до шести человек, сообщила пожарная служба Сан-Пауло. Ранее портал G1 сообщал, что как минимум два человека погибли, еще один пострадал в результате крушения самолета в Сан-Паулу в Бразилии. "Самолет упал на транспортные средства. ... Два человека погибли, шесть получили ранения ", - говорится в заявлении пожарной службы в соцсети X. Ранее пожарные Бразилии сообщили о падении небольшого самолета на автомобили в Сан-Паулу, при этом портал G1 заявил, что он упал на автобус.
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Авиакатастрофа на улице в Сан-Паулу
Небольшой самолет упал на автомобили прямо на улице в Сан-Паулу, о жертвах и пострадавших пока информации нет.
2025-02-07T15:57
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в мире, сан-паулу (город), бразилия
В мире, Сан-Паулу (город), Бразилия
Число пострадавших при крушении самолета в Сан-Паулу выросло до шести
Число пострадавших при падении самолета в Сан-Паулу увеличилось до шести человек