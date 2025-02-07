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Число пострадавших при крушении самолета в Сан-Паулу выросло до шести - РИА Новости, 07.02.2025
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15:57 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/samolet-1998003256.html
Число пострадавших при крушении самолета в Сан-Паулу выросло до шести
Число пострадавших при крушении самолета в Сан-Паулу выросло до шести - РИА Новости, 07.02.2025
Число пострадавших при крушении самолета в Сан-Паулу выросло до шести
Число пострадавших при падении самолета в Сан-Паулу выросло до шести человек, сообщила пожарная служба Сан-Пауло. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T15:57:00+03:00
2025-02-07T15:57:00+03:00
в мире
сан-паулу (город)
бразилия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Число пострадавших при падении самолета в Сан-Паулу выросло до шести человек, сообщила пожарная служба Сан-Пауло. Ранее портал G1 сообщал, что как минимум два человека погибли, еще один пострадал в результате крушения самолета в Сан-Паулу в Бразилии. "Самолет упал на транспортные средства. ... Два человека погибли, шесть получили ранения ", - говорится в заявлении пожарной службы в соцсети X. Ранее пожарные Бразилии сообщили о падении небольшого самолета на автомобили в Сан-Паулу, при этом портал G1 заявил, что он упал на автобус.
https://ria.ru/20250206/samolet-1997784634.html
сан-паулу (город)
бразилия
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Авиакатастрофа на улице в Сан-Паулу
Небольшой самолет упал на автомобили прямо на улице в Сан-Паулу, о жертвах и пострадавших пока информации нет.
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в мире, сан-паулу (город), бразилия
В мире, Сан-Паулу (город), Бразилия
Число пострадавших при крушении самолета в Сан-Паулу выросло до шести

Число пострадавших при падении самолета в Сан-Паулу увеличилось до шести человек

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Число пострадавших при падении самолета в Сан-Паулу выросло до шести человек, сообщила пожарная служба Сан-Пауло.
Ранее портал G1 сообщал, что как минимум два человека погибли, еще один пострадал в результате крушения самолета в Сан-Паулу в Бразилии.
"Самолет упал на транспортные средства. ... Два человека погибли, шесть получили ранения ", - говорится в заявлении пожарной службы в соцсети X.
Ранее пожарные Бразилии сообщили о падении небольшого самолета на автомобили в Сан-Паулу, при этом портал G1 заявил, что он упал на автобус.
Место крушения легкомоторного самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
При падении самолета в Подмосковье погибли два человека
Вчера, 16:59
 
В миреСан-Паулу (город)Бразилия
 
 
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