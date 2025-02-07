https://ria.ru/20250207/samolet-1998003256.html

Число пострадавших при крушении самолета в Сан-Паулу выросло до шести

Число пострадавших при крушении самолета в Сан-Паулу выросло до шести - РИА Новости, 07.02.2025

Число пострадавших при крушении самолета в Сан-Паулу выросло до шести

Число пострадавших при падении самолета в Сан-Паулу выросло до шести человек, сообщила пожарная служба Сан-Пауло. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T15:57:00+03:00

2025-02-07T15:57:00+03:00

2025-02-07T15:57:00+03:00

в мире

сан-паулу (город)

бразилия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997975393_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79869616a095d0cc290cb428eadb5bfd.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Число пострадавших при падении самолета в Сан-Паулу выросло до шести человек, сообщила пожарная служба Сан-Пауло. Ранее портал G1 сообщал, что как минимум два человека погибли, еще один пострадал в результате крушения самолета в Сан-Паулу в Бразилии. "Самолет упал на транспортные средства. ... Два человека погибли, шесть получили ранения ", - говорится в заявлении пожарной службы в соцсети X. Ранее пожарные Бразилии сообщили о падении небольшого самолета на автомобили в Сан-Паулу, при этом портал G1 заявил, что он упал на автобус.

https://ria.ru/20250206/samolet-1997784634.html

сан-паулу (город)

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Авиакатастрофа на улице в Сан-Паулу Небольшой самолет упал на автомобили прямо на улице в Сан-Паулу, о жертвах и пострадавших пока информации нет. 2025-02-07T15:57 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сан-паулу (город), бразилия