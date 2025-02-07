https://ria.ru/20250207/samolet-1997964605.html

При крушении самолета в Сан-Паулу погибли два человека

При крушении самолета в Сан-Паулу погибли два человека - РИА Новости, 07.02.2025

При крушении самолета в Сан-Паулу погибли два человека

В Бразилии при крушении самолета в Сан-Паулу погибли как минимум два человека, один пострадал, сообщил портал G1. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T14:05:00+03:00

2025-02-07T14:05:00+03:00

2025-02-07T16:01:00+03:00

в мире

сан-паулу (город)

бразилия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997975393_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79869616a095d0cc290cb428eadb5bfd.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Бразилии при крушении самолета в Сан-Паулу погибли как минимум два человека, один пострадал, сообщил портал G1."Как минимум два человека погибли, один пострадал", — говорится в публикации.Ранее местные пожарные сообщили о падении небольшого самолета на автомобили в Сан-Паулу. По их словам, число пострадавших выросло до шести. По информации портала G1, он упал на автобус.

https://ria.ru/20250207/samolet-1997879367.html

сан-паулу (город)

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Авиакатастрофа на улице в Сан-Паулу Небольшой самолет упал на автомобили прямо на улице в Сан-Паулу, о жертвах и пострадавших пока информации нет. 2025-02-07T14:05 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сан-паулу (город), бразилия