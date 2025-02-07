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При крушении самолета в Сан-Паулу погибли два человека - РИА Новости, 07.02.2025
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14:05 07.02.2025 (обновлено: 16:01 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/samolet-1997964605.html
При крушении самолета в Сан-Паулу погибли два человека
При крушении самолета в Сан-Паулу погибли два человека - РИА Новости, 07.02.2025
При крушении самолета в Сан-Паулу погибли два человека
В Бразилии при крушении самолета в Сан-Паулу погибли как минимум два человека, один пострадал, сообщил портал G1. РИА Новости, 07.02.2025
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в мире
сан-паулу (город)
бразилия
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Бразилии при крушении самолета в Сан-Паулу погибли как минимум два человека, один пострадал, сообщил портал G1."Как минимум два человека погибли, один пострадал", — говорится в публикации.Ранее местные пожарные сообщили о падении небольшого самолета на автомобили в Сан-Паулу. По их словам, число пострадавших выросло до шести. По информации портала G1, он упал на автобус.
https://ria.ru/20250207/samolet-1997879367.html
сан-паулу (город)
бразилия
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Небольшой самолет упал на автомобили прямо на улице в Сан-Паулу, о жертвах и пострадавших пока информации нет.
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в мире, сан-паулу (город), бразилия
В мире, Сан-Паулу (город), Бразилия
При крушении самолета в Сан-Паулу погибли два человека

При крушении самолета в Сан-Паулу погибли два человека, один пострадал

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Бразилии при крушении самолета в Сан-Паулу погибли как минимум два человека, один пострадал, сообщил портал G1.
«
"Как минимум два человека погибли, один пострадал", — говорится в публикации.
Ранее местные пожарные сообщили о падении небольшого самолета на автомобили в Сан-Паулу. По их словам, число пострадавших выросло до шести.
По информации портала G1, он упал на автобус.
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В миреСан-Паулу (город)Бразилия
 
 
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