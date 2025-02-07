https://ria.ru/20250207/samolet-1997962533.html
В Бразилии сообщили о крушении небольшого самолета
В Бразилии сообщили о крушении небольшого самолета - РИА Новости, 07.02.2025
В Бразилии сообщили о крушении небольшого самолета
Пожарные Бразилии сообщили о крушении небольшого самолета на автомобили в Сан-Паулу, при этом портал G1 заявил, что он упал на автобус. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:00:00+03:00
2025-02-07T14:00:00+03:00
2025-02-07T15:01:00+03:00
бразилия
происшествия
сан-паулу (город)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пожарные Бразилии сообщили о крушении небольшого самолета на автомобили в Сан-Паулу, при этом портал G1 заявил, что он упал на автобус."Авиакатастрофа... самолет упал на автомобили", - сообщают пожарные в социальной сети X.При этом портал G1 заявляет, что небольшой самолет упал на автобус.Данные о погибших и пострадавших не приводятся.
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Авиакатастрофа на улице в Сан-Паулу
Небольшой самолет упал на автомобили прямо на улице в Сан-Паулу, о жертвах и пострадавших пока информации нет.
2025-02-07T14:00
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бразилия, происшествия, сан-паулу (город)
Бразилия, Происшествия, Сан-Паулу (город)
В Бразилии сообщили о крушении небольшого самолета
В Бразилии небольшой самолет упал на автомобили