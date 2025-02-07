https://ria.ru/20250207/samolet-1997962533.html

В Бразилии сообщили о крушении небольшого самолета

В Бразилии сообщили о крушении небольшого самолета - РИА Новости, 07.02.2025

В Бразилии сообщили о крушении небольшого самолета

Пожарные Бразилии сообщили о крушении небольшого самолета на автомобили в Сан-Паулу, при этом портал G1 заявил, что он упал на автобус. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T14:00:00+03:00

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бразилия

происшествия

сан-паулу (город)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пожарные Бразилии сообщили о крушении небольшого самолета на автомобили в Сан-Паулу, при этом портал G1 заявил, что он упал на автобус."Авиакатастрофа... самолет упал на автомобили", - сообщают пожарные в социальной сети X.При этом портал G1 заявляет, что небольшой самолет упал на автобус.Данные о погибших и пострадавших не приводятся.

https://ria.ru/20250206/samolet-1997821901.html

бразилия

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Авиакатастрофа на улице в Сан-Паулу Небольшой самолет упал на автомобили прямо на улице в Сан-Паулу, о жертвах и пострадавших пока информации нет. 2025-02-07T14:00 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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бразилия, происшествия, сан-паулу (город)