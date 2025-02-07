Рейтинг@Mail.ru
В Бразилии сообщили о крушении небольшого самолета - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 07.02.2025 (обновлено: 15:01 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/samolet-1997962533.html
В Бразилии сообщили о крушении небольшого самолета
В Бразилии сообщили о крушении небольшого самолета - РИА Новости, 07.02.2025
В Бразилии сообщили о крушении небольшого самолета
Пожарные Бразилии сообщили о крушении небольшого самолета на автомобили в Сан-Паулу, при этом портал G1 заявил, что он упал на автобус. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:00:00+03:00
2025-02-07T15:01:00+03:00
бразилия
происшествия
сан-паулу (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997975393_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79869616a095d0cc290cb428eadb5bfd.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пожарные Бразилии сообщили о крушении небольшого самолета на автомобили в Сан-Паулу, при этом портал G1 заявил, что он упал на автобус."Авиакатастрофа... самолет упал на автомобили", - сообщают пожарные в социальной сети X.При этом портал G1 заявляет, что небольшой самолет упал на автобус.Данные о погибших и пострадавших не приводятся.
https://ria.ru/20250206/samolet-1997821901.html
бразилия
сан-паулу (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Авиакатастрофа на улице в Сан-Паулу
Небольшой самолет упал на автомобили прямо на улице в Сан-Паулу, о жертвах и пострадавших пока информации нет.
2025-02-07T14:00
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997975393_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cc6e71dae209f458d24a0896fe61f43c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бразилия, происшествия, сан-паулу (город)
Бразилия, Происшествия, Сан-Паулу (город)
В Бразилии сообщили о крушении небольшого самолета

В Бразилии небольшой самолет упал на автомобили

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пожарные Бразилии сообщили о крушении небольшого самолета на автомобили в Сан-Паулу, при этом портал G1 заявил, что он упал на автобус.
"Авиакатастрофа... самолет упал на автомобили", - сообщают пожарные в социальной сети X.
При этом портал G1 заявляет, что небольшой самолет упал на автобус.
Данные о погибших и пострадавших не приводятся.
Возле населенного пункта Еганово в Раменском районе Московской области разбился легкомоторный самолет, погибли два человека. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
СК завел дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
Вчера, 19:02
 
БразилияПроисшествияСан-Паулу (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала