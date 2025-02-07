https://ria.ru/20250207/rossiya-1998053919.html

Посол в Париже рассказал о работе французских компаний на российском рынке

Посол в Париже рассказал о работе французских компаний на российском рынке - РИА Новости, 07.02.2025

Посол в Париже рассказал о работе французских компаний на российском рынке

Ряд крупных французских компаний, несмотря на западные санкции, осложняющие их деятельность, продолжают работать на российском рынке, в том числе... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T18:38:00+03:00

2025-02-07T18:38:00+03:00

2025-02-07T18:38:00+03:00

россия

франция

алексей мешков

владимир путин

санкции в отношении россии

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101871/43/1018714314_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_cb62f4a47a6572d2f57542b2acaea297.jpg

ПАРИЖ, 7 фев – РИА Новости. Ряд крупных французских компаний, несмотря на западные санкции, осложняющие их деятельность, продолжают работать на российском рынке, в том числе полуофициально, сообщил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. "Есть целый ряд компаний – я не хочу их называть, потому что это может их поставить в неловкое положение – но есть целый ряд крупных компаний, которые и официально, и полуофициально остаются на нашем рынке", - сообщил дипломат. Он отметил, что несмотря на западные санкции, экономическое сотрудничество России и Франции "в небольших объемах сохраняется". Так, Франция продолжает закупать российский СПГ и удобрения, отметил Мешков. "Небольшие закупки идут и с российской стороны. Прежде всего, это фармацевтика, и, так как не за горами 8 Марта, ещё и косметика. Это основные на сегодня позиции по импорту из Франции, хотя, конечно, были в свое время сделаны прямые инвестиции французские, и некоторые производства сохраняются", - сказал дипломат. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250207/frantsiya-1998009997.html

https://ria.ru/20250207/ukraina-1997986059.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, франция, алексей мешков, владимир путин, санкции в отношении россии, экономика