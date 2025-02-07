https://ria.ru/20250207/rosoboroneksport-1997902184.html

Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о подписанных контрактах с Индией

Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о подписанных контрактах с Индией - РИА Новости, 07.02.2025

Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о подписанных контрактах с Индией

"Рособоронэкспорт" (РОЭ) за последние 20 лет подписал контракты с Индией на 50 миллиардов долларов, на выставке Aero India будет впервые представлен новейший... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T11:04:00+03:00

2025-02-07T11:04:00+03:00

2025-02-07T11:04:00+03:00

индия

россия

бангалор

александр михеев

рособоронэкспорт

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

су-57э

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" (РОЭ) за последние 20 лет подписал контракты с Индией на 50 миллиардов долларов, на выставке Aero India будет впервые представлен новейший двигатель для истребителей пятого поколения, заявил генеральный директор компании Александр Михеев. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") организует единую российскую экспозицию на XV Международной авиационно-космической выставке Aero India 2025, которая пройдет с 10 по 14 февраля на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре (Индия). "Индия – важнейший стратегический партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и один из ключевых партнеров "Рособоронэкспорта" в мире. Только за последние 20 лет, с 2005 по 2025 годы, "Рособоронэкспорт" подписал контрактных документов с Индией на 50 миллиардов долларов, а общий объем поставок российской продукции военного назначения в эту страну составляет около 80 миллиардов. Предлагаем партнерам масштабные проекты по совместной разработке и производству военных самолетов, вертолетов, средств ПВО, бронетехники и боеприпасов. Готовы также обсуждать возможность совместного продвижения этой продукции в третьи страны", - сказал Михеев, которого цитирует пресс-служба РОЭ. В 2025 году в Индии впервые покажут новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э. Его высочайшие летно-технические характеристики в небе над аэродромом базы ВВС Yelahanka продемонстрирует заслуженный летчик-испытатель Герой РФ Сергей Богдан. 11 февраля "Рособоронэкспорт" совместно с Объединенной авиастроительной корпорацией проведут первую презентацию перспективного многофункционального истребителя Су-57Э на статической стоянке выставки. Новинки ждут гостей российской экспозиции и в сегменте авиационных двигателей. Впервые на Aero India Объединенная двигателестроительная корпорация продемонстрирует новый двигатель "Изделие 177С", предлагаемый для оснащения многоцелевых истребителей 4++ и 5 поколения, а также ВК-650В – для легких многоцелевых вертолетов. ВК-650В предназначен для установки на вертолет Ка-226Т, совместное российско-индийское предприятие по производству которого зарегистрировано в Индии и ожидает заказов от силовых ведомств страны. Дебютным для Индии станет показ комплекса "Ланцет-Э", заметно выделяющегося в своем сегменте рынка исключительно успешным применением в реальных условиях.

https://ria.ru/20241202/samolet-1986791587.html

https://ria.ru/20250206/istrebiteli-1997633660.html

индия

россия

бангалор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

индия, россия, бангалор, александр михеев, рособоронэкспорт, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), су-57э, ка-226т, экономика