https://ria.ru/20250207/rosaviatsiya-1998062057.html

В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения

В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения - РИА Новости, 07.02.2025

В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения

Временные ограничения введены на работу аэропорта Мурманска для обеспечения безопасности полетов самолетов, сообщила в пятницу Росавиация. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T19:10:00+03:00

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мурманск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Мурманска для обеспечения безопасности полетов самолетов, сообщила в пятницу Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения в 18:38 мск введены на работу аэропорта Мурманск. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - сообщила Росавиация.

https://ria.ru/20250207/sukhum-1997953031.html

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мурманск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия