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В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения - РИА Новости, 07.02.2025
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19:10 07.02.2025 (обновлено: 19:11 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/rosaviatsiya-1998062057.html
В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения
В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения - РИА Новости, 07.02.2025
В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на работу аэропорта Мурманска для обеспечения безопасности полетов самолетов, сообщила в пятницу Росавиация. РИА Новости, 07.02.2025
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мурманск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Мурманска для обеспечения безопасности полетов самолетов, сообщила в пятницу Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения в 18:38 мск введены на работу аэропорта Мурманск. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - сообщила Росавиация.
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мурманск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия
Мурманск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия
В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения

Росавиация сообщила о временных ограничениях на работу аэропорта в Мурманске

© РИА Новости / Мария СеливановаАэропорт Мурманска
Аэропорт Мурманска - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Аэропорт Мурманска. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Мурманска для обеспечения безопасности полетов самолетов, сообщила в пятницу Росавиация.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения в 18:38 мск введены на работу аэропорта Мурманск. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - сообщила Росавиация.
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МурманскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Россия
 
 
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