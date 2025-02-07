https://ria.ru/20250207/rim-1997951364.html
В Риме арестовали украинца, нападавшего на людей и автомобили
В Риме арестовали украинца, нападавшего на людей и автомобили - РИА Новости, 07.02.2025
В Риме арестовали украинца, нападавшего на людей и автомобили
Судебные власти Рима приняли специальные меры в отношении 47-летнего украинца, на протяжении месяцев терроризировавшего жителей одного из кварталов города,... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:31:00+03:00
2025-02-07T13:31:00+03:00
2025-02-07T13:31:00+03:00
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РИМ, 7 фев – РИА Новости. Судебные власти Рима приняли специальные меры в отношении 47-летнего украинца, на протяжении месяцев терроризировавшего жителей одного из кварталов города, нападая на людей и автомобили, сообщило полицейское управление. Мужчине, которого в местных СМИ окрестили "человеком-дерево" и "помеха-мэном", запретили находиться в Риме под угрозой ареста. “Одетый в лохмотья и листья, а то и вовсе голый, 47-летний украинец бродил по району Балдуина и терроризировал горожан, нападая на них в вечерние и ночные часы, до такой степени, что жители района были вынуждены менять свой образ жизни, чтобы избегать встреч с ним", - говорится в сообщении. Украинца неоднократно задерживали за различные правонарушения. В июне прошлого года он, одетый в тряпки, ветки и обломки пластика, напал с деревянной палкой на женщину и ее двухлетнюю дочь, угрожая убить их. В июле он повредил несколько автомобилей и с приездом полицейских набросился на них с разбитой бутылкой, а в августе выбрал жертвой двух женщин, перейдя от оскорблений к ударам жердью. В прошлом мужчина осуждался за "преступления, связанные с причинением вреда здоровью, хранением оружия, нанесением ущерба и сопротивлением должностному лицу", пишет полиция. Несмотря на задержания, устные предупреждения и запреты, "человек-дерево" тем не менее продолжил демонстрировать свою агрессивную натуру и "несомненную склонность совершать преступления и не соблюдать предписания", резюмирует римская квестура. "С сегодняшнего дня "помеха-мэн" будет находиться под особым наблюдением и не сможет находиться (в границах) муниципалитета Рима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240911/polsha-1972021404.html
https://ria.ru/20250127/es-1995770087.html
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в мире, рим
В Риме арестовали украинца, нападавшего на людей и автомобили
В Риме арестовали украинца, месяцами нападавшего на людей и автомобили
РИМ, 7 фев – РИА Новости. Судебные власти Рима приняли специальные меры в отношении 47-летнего украинца, на протяжении месяцев терроризировавшего жителей одного из кварталов города, нападая на людей и автомобили, сообщило полицейское управление.
Мужчине, которого в местных СМИ окрестили "человеком-дерево" и "помеха-мэном", запретили находиться в Риме
под угрозой ареста.
“Одетый в лохмотья и листья, а то и вовсе голый, 47-летний украинец бродил по району Балдуина и терроризировал горожан, нападая на них в вечерние и ночные часы, до такой степени, что жители района были вынуждены менять свой образ жизни, чтобы избегать встреч с ним", - говорится в сообщении.
Украинца неоднократно задерживали за различные правонарушения. В июне прошлого года он, одетый в тряпки, ветки и обломки пластика, напал с деревянной палкой на женщину и ее двухлетнюю дочь, угрожая убить их. В июле он повредил несколько автомобилей и с приездом полицейских набросился на них с разбитой бутылкой, а в августе выбрал жертвой двух женщин, перейдя от оскорблений к ударам жердью.
В прошлом мужчина осуждался за "преступления, связанные с причинением вреда здоровью, хранением оружия, нанесением ущерба и сопротивлением должностному лицу", пишет полиция. Несмотря на задержания, устные предупреждения и запреты, "человек-дерево" тем не менее продолжил демонстрировать свою агрессивную натуру и "несомненную склонность совершать преступления и не соблюдать предписания", резюмирует римская квестура.
"С сегодняшнего дня "помеха-мэн" будет находиться под особым наблюдением и не сможет находиться (в границах) муниципалитета Рима", - говорится в сообщении.