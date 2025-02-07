https://ria.ru/20250207/putin-1997974921.html
Совещание Путина с Мишустиным. Трансляция
Совещание Путина с Мишустиным. Трансляция - РИА Новости, 07.02.2025
Совещание Путина с Мишустиным. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с премьер-министром Михаилом Мишустиным. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:36:00+03:00
2025-02-07T14:36:00+03:00
2025-02-07T14:36:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997952047_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_ad37e7f6dc1d6b1502e8c2d06ea61e3d.jpg
LIVE: Путин проводит совещание с Мишустиным
LIVE: Путин проводит совещание с Мишустиным
2025-02-07T14:36
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PT12M37S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин, видео
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Совещание Путина с Мишустиным. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
2025-02-07T14:36
true
PT12M37S
Совещание Путина с Мишустиным. Трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит совещание с премьер-министром Михаилом Мишустиным.