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Совещание Путина с Мишустиным. Трансляция - РИА Новости, 07.02.2025
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14:36 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/putin-1997974921.html
Совещание Путина с Мишустиным. Трансляция
Совещание Путина с Мишустиным. Трансляция - РИА Новости, 07.02.2025
Совещание Путина с Мишустиным. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с премьер-министром Михаилом Мишустиным. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:36:00+03:00
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россия
владимир путин
михаил мишустин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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LIVE: Путин проводит совещание с Мишустиным
LIVE: Путин проводит совещание с Мишустиным
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Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Совещание Путина с Мишустиным. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
2025-02-07T14:36
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Совещание Путина с Мишустиным. Трансляция

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Президент России Владимир Путин проводит совещание с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
 
РоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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