Рейтинг@Mail.ru
Регистрация в проекте "Герои СВОего времени. Смоленск" стартует 24 февраля - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
13:58 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/proekt-1997961591.html
Регистрация в проекте "Герои СВОего времени. Смоленск" стартует 24 февраля
Регистрация в проекте "Герои СВОего времени. Смоленск" стартует 24 февраля - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация в проекте "Герои СВОего времени. Смоленск" стартует 24 февраля
Регистрация в кадровом проекте "Герои СВОего времени. Смоленск" стартует 24 февраля, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:58:00+03:00
2025-02-07T13:58:00+03:00
смоленская область
василий анохин
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_0:73:2064:1234_1920x0_80_0_0_7dba40ea1f1cfee5a9d46e14ea1732cf.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Регистрация в кадровом проекте "Герои СВОего времени. Смоленск" стартует 24 февраля, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он напомнил, что с весны прошлого года в России реализуется образовательная программа "Время героев" для участников специальной военной операции. "Ее первые выпускники – крепкие и мужественные люди, получившие необходимые компетенции – стали мощным подкреплением для гражданских ведомств, предприятий и общественных организаций по всей стране. Чтобы усилить и нашу управленческую команду региона запускаем в Смоленской области аналог федерального кадрового проекта – "Герои СВОего времени. Смоленск"", - написал Анохин в своем телеграм-канале. По его словам, в регионе создали общественный совет "Героев СВОего времени. Смоленск". Глава региона провел первое заседание коллегиального органа с приглашенными экспертами – участниками СВО и президентской программы "Время героев". "По итогам мероприятия утвердили дальнейшие совместные действия. Также призвал всех подойти к предстоящей работе без формализма. Ветераны СВО, которые хотят найти себя в гражданской жизни, очень нужны нашей области. Поэтому в этом вопросе крайне важна искренняя самоотдача", - подчеркнул Анохин. Зарегистрироваться в программе могут все категории участников СВО – мобилизованные, контрактники, добровольцы, сотрудники Росгвардии и других ведомств, а также демобилизованные. Соответствующую заявку заполнить и подать могут и их близкие. Обязательные критерии: гражданство РФ, высшее образование и участие в специальной военной операции. "Героями СВОего времени" могут стать не только смоляне, а все желающие ветераны, которые хотят учиться и связать свое будущее со Смоленской областью. Регистрация на участие в проекте начнется 24 февраля. Подать заявку можно через сайт программы. После этого нужно заполнить анкету, написать эссе и ответить на вопросы теста. Следующий этап – очное собеседование. Успешно прошедшие испытания и проверку в Минобороны России будут зачислены на проект.
https://ria.ru/20250206/anokhin-1997841249.html
https://ria.ru/20250204/smolensk-1997379981.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_14:0:1858:1383_1920x0_80_0_0_48d4155fe0f65b25757ed2fe4f1891d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий анохин, сво
Смоленская область, Василий Анохин, СВО
Регистрация в проекте "Герои СВОего времени. Смоленск" стартует 24 февраля

Проект "Герои СВОего времени. Смоленск" стартует 24 февраля

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Регистрация в кадровом проекте "Герои СВОего времени. Смоленск" стартует 24 февраля, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Он напомнил, что с весны прошлого года в России реализуется образовательная программа "Время героев" для участников специальной военной операции.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Василий Анохин открыл в Смоленске первый в регионе фиджитал-центр
Вчера, 21:08
"Ее первые выпускники – крепкие и мужественные люди, получившие необходимые компетенции – стали мощным подкреплением для гражданских ведомств, предприятий и общественных организаций по всей стране. Чтобы усилить и нашу управленческую команду региона запускаем в Смоленской области аналог федерального кадрового проекта – "Герои СВОего времени. Смоленск"", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
По его словам, в регионе создали общественный совет "Героев СВОего времени. Смоленск". Глава региона провел первое заседание коллегиального органа с приглашенными экспертами – участниками СВО и президентской программы "Время героев".
"По итогам мероприятия утвердили дальнейшие совместные действия. Также призвал всех подойти к предстоящей работе без формализма. Ветераны СВО, которые хотят найти себя в гражданской жизни, очень нужны нашей области. Поэтому в этом вопросе крайне важна искренняя самоотдача", - подчеркнул Анохин.
Смоленск - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Смоленск принял акцию "Мы – наследники Победы! Помним, гордимся!"
4 февраля, 19:10
Зарегистрироваться в программе могут все категории участников СВО – мобилизованные, контрактники, добровольцы, сотрудники Росгвардии и других ведомств, а также демобилизованные. Соответствующую заявку заполнить и подать могут и их близкие.
Обязательные критерии: гражданство РФ, высшее образование и участие в специальной военной операции. "Героями СВОего времени" могут стать не только смоляне, а все желающие ветераны, которые хотят учиться и связать свое будущее со Смоленской областью.
Регистрация на участие в проекте начнется 24 февраля. Подать заявку можно через сайт программы. После этого нужно заполнить анкету, написать эссе и ответить на вопросы теста. Следующий этап – очное собеседование. Успешно прошедшие испытания и проверку в Минобороны России будут зачислены на проект.
 
Смоленская областьВасилий АнохинСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала