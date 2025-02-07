https://ria.ru/20250207/proekt-1997961591.html

Регистрация в проекте "Герои СВОего времени. Смоленск" стартует 24 февраля

Регистрация в проекте "Герои СВОего времени. Смоленск" стартует 24 февраля - РИА Новости, 07.02.2025

Регистрация в проекте "Герои СВОего времени. Смоленск" стартует 24 февраля

Регистрация в кадровом проекте "Герои СВОего времени. Смоленск" стартует 24 февраля, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T13:58:00+03:00

2025-02-07T13:58:00+03:00

2025-02-07T13:58:00+03:00

смоленская область

василий анохин

сво

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Регистрация в кадровом проекте "Герои СВОего времени. Смоленск" стартует 24 февраля, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он напомнил, что с весны прошлого года в России реализуется образовательная программа "Время героев" для участников специальной военной операции. "Ее первые выпускники – крепкие и мужественные люди, получившие необходимые компетенции – стали мощным подкреплением для гражданских ведомств, предприятий и общественных организаций по всей стране. Чтобы усилить и нашу управленческую команду региона запускаем в Смоленской области аналог федерального кадрового проекта – "Герои СВОего времени. Смоленск"", - написал Анохин в своем телеграм-канале. По его словам, в регионе создали общественный совет "Героев СВОего времени. Смоленск". Глава региона провел первое заседание коллегиального органа с приглашенными экспертами – участниками СВО и президентской программы "Время героев". "По итогам мероприятия утвердили дальнейшие совместные действия. Также призвал всех подойти к предстоящей работе без формализма. Ветераны СВО, которые хотят найти себя в гражданской жизни, очень нужны нашей области. Поэтому в этом вопросе крайне важна искренняя самоотдача", - подчеркнул Анохин. Зарегистрироваться в программе могут все категории участников СВО – мобилизованные, контрактники, добровольцы, сотрудники Росгвардии и других ведомств, а также демобилизованные. Соответствующую заявку заполнить и подать могут и их близкие. Обязательные критерии: гражданство РФ, высшее образование и участие в специальной военной операции. "Героями СВОего времени" могут стать не только смоляне, а все желающие ветераны, которые хотят учиться и связать свое будущее со Смоленской областью. Регистрация на участие в проекте начнется 24 февраля. Подать заявку можно через сайт программы. После этого нужно заполнить анкету, написать эссе и ответить на вопросы теста. Следующий этап – очное собеседование. Успешно прошедшие испытания и проверку в Минобороны России будут зачислены на проект.

https://ria.ru/20250206/anokhin-1997841249.html

https://ria.ru/20250204/smolensk-1997379981.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин, сво