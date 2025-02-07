https://ria.ru/20250207/pridnestrove-1997877559.html

Глава МИД Приднестровья заявил, что террористическая угроза сохраняется

Глава МИД Приднестровья заявил, что террористическая угроза сохраняется - РИА Новости, 07.02.2025

Глава МИД Приднестровья заявил, что террористическая угроза сохраняется

Террористическая угроза в Приднестровье сохраняется, в том числе из-за того, что власти в Кишиневе игнорируют предыдущие теракты в ПМР, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T07:47:00+03:00

2025-02-07T07:47:00+03:00

2025-02-07T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Террористическая угроза в Приднестровье сохраняется, в том числе из-за того, что власти в Кишиневе игнорируют предыдущие теракты в ПМР, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев. "К сожалению, террористическая угроза Приднестровью сохраняется, в том числе по причине игнорирования Молдовой и международным сообществом предыдущих терактов на территории ПМР, а также наших предложений принять участие в их расследовании. В республике продлен "желтый код" террористической опасности", - сказал Игнатьев в беседе с агентством. Он указал на дополнительную проблему в сфере безопасности. "Еще одним вызовом в сфере безопасности является уже упомянутая милитаризация соседней Молдовы, особенно в свете яростного нежелания молдавской стороны подписать совместную Декларацию о приверженности переговорным методам в процессе урегулирования отношений", - пояснил министр.

https://ria.ru/20250206/pridnestrove-1997522873.html

https://ria.ru/20240910/ekspert-1971832872.html

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кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, виталий игнатьев