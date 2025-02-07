Глава МИД Приднестровья заявил, что террористическая угроза сохраняется
Глава МИД Игнатьев: в Приднестровье сохраняется террористическая угроза
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Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Террористическая угроза в Приднестровье сохраняется, в том числе из-за того, что власти в Кишиневе игнорируют предыдущие теракты в ПМР, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.
"К сожалению, террористическая угроза Приднестровью сохраняется, в том числе по причине игнорирования Молдовой и международным сообществом предыдущих терактов на территории ПМР, а также наших предложений принять участие в их расследовании. В республике продлен "желтый код" террористической опасности", - сказал Игнатьев в беседе с агентством.
Он указал на дополнительную проблему в сфере безопасности.
"Еще одним вызовом в сфере безопасности является уже упомянутая милитаризация соседней Молдовы, особенно в свете яростного нежелания молдавской стороны подписать совместную Декларацию о приверженности переговорным методам в процессе урегулирования отношений", - пояснил министр.
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