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Глава МИД Приднестровья заявил, что террористическая угроза сохраняется - РИА Новости, 07.02.2025
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07:47 07.02.2025 (обновлено: 08:00 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/pridnestrove-1997877559.html
Глава МИД Приднестровья заявил, что террористическая угроза сохраняется
Глава МИД Приднестровья заявил, что террористическая угроза сохраняется - РИА Новости, 07.02.2025
Глава МИД Приднестровья заявил, что террористическая угроза сохраняется
Террористическая угроза в Приднестровье сохраняется, в том числе из-за того, что власти в Кишиневе игнорируют предыдущие теракты в ПМР, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T07:47:00+03:00
2025-02-07T08:00:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
приднестровская молдавская республика
виталий игнатьев
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Террористическая угроза в Приднестровье сохраняется, в том числе из-за того, что власти в Кишиневе игнорируют предыдущие теракты в ПМР, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев. "К сожалению, террористическая угроза Приднестровью сохраняется, в том числе по причине игнорирования Молдовой и международным сообществом предыдущих терактов на территории ПМР, а также наших предложений принять участие в их расследовании. В республике продлен "желтый код" террористической опасности", - сказал Игнатьев в беседе с агентством. Он указал на дополнительную проблему в сфере безопасности. "Еще одним вызовом в сфере безопасности является уже упомянутая милитаризация соседней Молдовы, особенно в свете яростного нежелания молдавской стороны подписать совместную Декларацию о приверженности переговорным методам в процессе урегулирования отношений", - пояснил министр.
https://ria.ru/20250206/pridnestrove-1997522873.html
https://ria.ru/20240910/ekspert-1971832872.html
молдавия
кишинев
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в мире, молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, виталий игнатьев
В мире, Молдавия, Кишинев, Приднестровская Молдавская Республика, Виталий Игнатьев
Глава МИД Приднестровья заявил, что террористическая угроза сохраняется

Глава МИД Игнатьев: в Приднестровье сохраняется террористическая угроза

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Террористическая угроза в Приднестровье сохраняется, в том числе из-за того, что власти в Кишиневе игнорируют предыдущие теракты в ПМР, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.
"К сожалению, террористическая угроза Приднестровью сохраняется, в том числе по причине игнорирования Молдовой и международным сообществом предыдущих терактов на территории ПМР, а также наших предложений принять участие в их расследовании. В республике продлен "желтый код" террористической опасности", - сказал Игнатьев в беседе с агентством.
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Он указал на дополнительную проблему в сфере безопасности.
"Еще одним вызовом в сфере безопасности является уже упомянутая милитаризация соседней Молдовы, особенно в свете яростного нежелания молдавской стороны подписать совместную Декларацию о приверженности переговорным методам в процессе урегулирования отношений", - пояснил министр.
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В миреМолдавияКишиневПриднестровская Молдавская РеспубликаВиталий Игнатьев
 
 
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