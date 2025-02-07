https://ria.ru/20250207/prazdnik-1997711937.html

7 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 7 февраля в России и в мире по календарю

7 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

С каждым днем зима медленно, но верно близится к своему финалу. Однако в зимнем праздничном календаре России 2025 года в феврале насчитывается еще немало... РИА Новости, 07.02.2025

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. С каждым днем зима медленно, но верно близится к своему финалу. Однако в зимнем праздничном календаре России 2025 года в феврале насчитывается еще немало профессиональных, международных и других праздников. Какой сегодня праздник отмечают в стране и в мире, что можно делать в этот день, а что находится под запретом - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииОдин из главных праздников страны, ежегодно отмечаемый 7 февраля - это День зимних видов спорта. Его история началась в 2015 году, когда Олимпийский комитет России выступил с инициативой отметить годовщину XXII Олимпийских Зимних Игр в Сочи. В 2014 году российским спортсменам удалось занять первое место в общекомандном зачете. Все праздничные мероприятия в этот день направлены на популяризацию спорта и здорового образа жизни.Профессиональный праздникКаждый год в России отмечается День российского бизнес-образования - праздник, который своим профессиональным могут считать все, чья деятельность связана с передачей необходимых знаний и навыков представителям бизнес-сообщества. Ведь в современном мире все меняется так быстро, что без постоянного повышения квалификации и освоения новых методов и инструментов добиться успеха достаточно сложно.Считается, что именно в феврале большая часть компаний начинает запускать новые проекты, а значит, и потребность в новых знаниях становится весьма актуальной. Впервые День российского бизнес-образования отметили в 2017 году.Церковный праздник сегодняПравославные верующие 7 февраля отмечают целый ряд памятных дней. Прежде всего - день памяти святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Он родился в четвертом веке в знатной семье, получил хорошее образование и на третьем десятке жизни был крещен. Занять высокую, почетную должность он не стремился, предпочитал уединение, но был избран на должность архиепископа в Константинополе. Успешно боролся с ересью, оставил после себя множество проповедей, посланий и других творений.День памяти мученицы Филицаты и её сыновей (Ианнуария, Феликса, Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия и Марциала) также отмечается сегодня, 7 февраля. Филицата была родом из обеспеченной римской семьи, вместе с сыновьями приняла христианскую веру и раздала свое имущество нуждающимся. За веру и она, и ее дети были замучены до смерти.Преподобный Анатолий Оптинский, Старший, чей день памяти тоже приходится на 7 февраля, относится к числу наиболее почитаемых Оптинских старцев. Родился в Калужской области, закончил духовную семинарию и вел благочестивую, скромную жизнь. В Оптину пустынь пришел после тяжелой болезни: молодой человек заболел туберкулезом и дал обет, что в случае выздоровления станет монахом. Известен был своей способностью исцелять недуги, состраданием и любовью к ближним. Ему же было поручено окормление Шамординской женской обители.7 февраля по церковному календарю также отмечаются дни памяти:На эту же дату выпадает празднование в честь иконы Божией Матери, которая известна под названием "Утоли Моя Печали". Она была принесена в Москву в 1640 году и прославилась многочисленными чудесами.Народный праздникВ народном календаре этот день носит название Григорьев день (или Григорий - весноуказатель). В этот день люди старались предугадать, какая погода ждет их в течение оставшихся зимних недель (например, пение синиц предупреждало о сильных морозах), пытались понять, какой будет следующая зима (выпал снег в Григорьев день - в следующий раз раннюю зиму ждать не стоит).Существовала и другая замечательная традиция - делать как можно больше добрых дел. Рассказывать о них люди не стремились: считалось, что добро положено совершать для собственной души, а вовсе не напоказ. А подаренный 7 февраля букет обещал паре счастье.Запрещалось в этот день угрожать и сквернословить, это могло привести к плохим последствиям.Какой сегодня праздник в миреСегодня в Ирландии отмечается День святого Мэла. Он приходился племянником Святому Патрику. Собственным трудом зарабатывал деньги, необходимые на содержание своего прихода. Особым почтением пользуется в графстве Лонгфорд.Вот уже много лет подряд город Чиангмай в Таиланде в первые выходные февраля в буквальном смысле слова расцветает. Ведь здесь проводится многодневный фестиваль цветов, который в 2025 году стартует 7 февраля. Красочный парад, выставки и ярмарки, конкурсы и выступления - праздничная программа фестиваля очень насыщенная.Памятные даты в истории1568 год - испанские мореплаватели открыли в Тихом океане архипелаг Соломоновы острова. Практически все острова в нем - вулканического происхождения.1847 год - в Российской Империи проведена первая операция, в которой применен эфирный наркоз. Ее осуществил профессор, доктор медицины и практикующий хирург Федор Иноземцев.1863 год - официально запатентован первый огнетушитель.1998 год - сноуборд впервые включен в программу XVIII Олимпийских зимних игр, которые проходили в японском Нагано.Кто родился 7 февраля из знаменитостей7 февраля на свет появились множество известных личностей, среди которых:ИмениныСвои именины в этот день отмечают Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, а также Владимир, Моисей, Петр, Григорий, Степан, Дмитрий, Филипп и Феликс.

https://ria.ru/20250207/fevral-1911585840.html

https://ria.ru/20240207/sport-1925441955.html

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Артем Смирнов

общество, россия, праздник, религиозные праздники, праздники