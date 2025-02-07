https://ria.ru/20250207/pozhar-1997880422.html

При пожаре в жилом доме в Перми погибли четыре человека

При пожаре в жилом доме в Перми погибли четыре человека - РИА Новости, 07.02.2025

При пожаре в жилом доме в Перми погибли четыре человека

Жилой дом с пристройкой загорелись в Перми, две женщины и два ребенка погибли, огонь локализован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T08:16:00+03:00

2025-02-07T08:16:00+03:00

2025-02-07T08:22:00+03:00

происшествия

пермь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Жилой дом с пристройкой загорелись в Перми, две женщины и два ребенка погибли, огонь локализован, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В Перми на пожаре погибли три человека. На улице Болотная огонь охватил жилой дом с пристроем. Сотрудники МЧС России вынесли из горящего помещения двух женщин и двух детей. За жизнь восьмилетней девочки борются врачи. К сожалению, женщины 25, 50 лет и пятилетний мальчик погибли", - говорится в сообщении."К сожалению, восьмилетнюю девочку не удалось спасти", - уточнили позднее в ведомстве.Пожар локализован на 64 квадратах. На месте работают 54 специалиста и 19 единиц техники, дознаватель и психолог МЧС России.

https://ria.ru/20250207/pozhar-1997859448.html

пермь

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пермь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)