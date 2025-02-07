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При пожаре в жилом доме в Перми погибли четыре человека - РИА Новости, 07.02.2025
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08:16 07.02.2025 (обновлено: 08:22 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/pozhar-1997880422.html
При пожаре в жилом доме в Перми погибли четыре человека
При пожаре в жилом доме в Перми погибли четыре человека - РИА Новости, 07.02.2025
При пожаре в жилом доме в Перми погибли четыре человека
Жилой дом с пристройкой загорелись в Перми, две женщины и два ребенка погибли, огонь локализован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T08:16:00+03:00
2025-02-07T08:22:00+03:00
происшествия
пермь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Жилой дом с пристройкой загорелись в Перми, две женщины и два ребенка погибли, огонь локализован, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В Перми на пожаре погибли три человека. На улице Болотная огонь охватил жилой дом с пристроем. Сотрудники МЧС России вынесли из горящего помещения двух женщин и двух детей. За жизнь восьмилетней девочки борются врачи. К сожалению, женщины 25, 50 лет и пятилетний мальчик погибли", - говорится в сообщении."К сожалению, восьмилетнюю девочку не удалось спасти", - уточнили позднее в ведомстве.Пожар локализован на 64 квадратах. На месте работают 54 специалиста и 19 единиц техники, дознаватель и психолог МЧС России.
https://ria.ru/20250207/pozhar-1997859448.html
пермь
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происшествия, пермь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в жилом доме в Перми погибли четыре человека

При пожаре в жилом доме в Перми погибли две женщины и двое детей

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Жилой дом с пристройкой загорелись в Перми, две женщины и два ребенка погибли, огонь локализован, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Перми на пожаре погибли три человека. На улице Болотная огонь охватил жилой дом с пристроем. Сотрудники МЧС России вынесли из горящего помещения двух женщин и двух детей. За жизнь восьмилетней девочки борются врачи. К сожалению, женщины 25, 50 лет и пятилетний мальчик погибли", - говорится в сообщении.
"К сожалению, восьмилетнюю девочку не удалось спасти", - уточнили позднее в ведомстве.
Пожар локализован на 64 квадратах. На месте работают 54 специалиста и 19 единиц техники, дознаватель и психолог МЧС России.
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ПроисшествияПермьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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