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В посольстве России в Аргентине рассказали о подготовке к 80-летию Победы - РИА Новости, 07.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:48 07.02.2025 (обновлено: 18:46 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/posolstvo-1998056764.html
В посольстве России в Аргентине рассказали о подготовке к 80-летию Победы
В посольстве России в Аргентине рассказали о подготовке к 80-летию Победы - РИА Новости, 07.02.2025
В посольстве России в Аргентине рассказали о подготовке к 80-летию Победы
Посольство РФ в Аргентине запланировало к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне целую серию мероприятий, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:48:00+03:00
2025-02-07T18:46:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
аргентина
буэнос-айрес (город)
дмитрий феоктистов
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Аргентине запланировало к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне целую серию мероприятий, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. "Активно и основательно готовимся к празднованию 80-летия Великой Победы. Планируем целую серию мероприятий, посвящённых столь важной для всех нас годовщине. Помимо приёма в посольстве, совместно с коллегами из Россотрудничества и соотечественниками проведём многочисленные патриотические акции, кинопоказы, выставки. Безусловно, состоится традиционное шествие "Бессмертного полка" в столице и ряде аргентинских городов", - сказал дипломат. "В качестве стержневого события имеем в виду организовать торжественный тематический концерт на одной из площадок Буэнос-Айреса. Будем чествовать и единственного проживающего в Аргентине ветерана Великой Отечественной войны Марию Кадар", - добавил Феоктистов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.
https://ria.ru/20240906/argentina-1970950845.html
россия
аргентина
буэнос-айрес (город)
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россия, аргентина, буэнос-айрес (город), дмитрий феоктистов, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Дмитрий Феоктистов, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы
В посольстве России в Аргентине рассказали о подготовке к 80-летию Победы

Посольство РФ в Аргентине запланировало концерты и выставки к 80-летию Победы

© Фото : МИД РФДмитрий Феоктистов
Дмитрий Феоктистов - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : МИД РФ
Дмитрий Феоктистов. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Аргентине запланировало к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне целую серию мероприятий, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
«
"Активно и основательно готовимся к празднованию 80-летия Великой Победы. Планируем целую серию мероприятий, посвящённых столь важной для всех нас годовщине. Помимо приёма в посольстве, совместно с коллегами из Россотрудничества и соотечественниками проведём многочисленные патриотические акции, кинопоказы, выставки. Безусловно, состоится традиционное шествие "Бессмертного полка" в столице и ряде аргентинских городов", - сказал дипломат.
"В качестве стержневого события имеем в виду организовать торжественный тематический концерт на одной из площадок Буэнос-Айреса. Будем чествовать и единственного проживающего в Аргентине ветерана Великой Отечественной войны Марию Кадар", - добавил Феоктистов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияАргентинаБуэнос-Айрес (город)Дмитрий ФеоктистовФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДень Победы
 
 
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