https://ria.ru/20250207/posolstvo-1998056764.html

В посольстве России в Аргентине рассказали о подготовке к 80-летию Победы

В посольстве России в Аргентине рассказали о подготовке к 80-летию Победы - РИА Новости, 07.02.2025

В посольстве России в Аргентине рассказали о подготовке к 80-летию Победы

Посольство РФ в Аргентине запланировало к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне целую серию мероприятий, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T14:48:00+03:00

2025-02-07T14:48:00+03:00

2025-02-07T18:46:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

аргентина

буэнос-айрес (город)

дмитрий феоктистов

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

80-летие победы в великой отечественной войне

день победы

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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Аргентине запланировало к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне целую серию мероприятий, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. "Активно и основательно готовимся к празднованию 80-летия Великой Победы. Планируем целую серию мероприятий, посвящённых столь важной для всех нас годовщине. Помимо приёма в посольстве, совместно с коллегами из Россотрудничества и соотечественниками проведём многочисленные патриотические акции, кинопоказы, выставки. Безусловно, состоится традиционное шествие "Бессмертного полка" в столице и ряде аргентинских городов", - сказал дипломат. "В качестве стержневого события имеем в виду организовать торжественный тематический концерт на одной из площадок Буэнос-Айреса. Будем чествовать и единственного проживающего в Аргентине ветерана Великой Отечественной войны Марию Кадар", - добавил Феоктистов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.

https://ria.ru/20240906/argentina-1970950845.html

россия

аргентина

буэнос-айрес (город)

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Наталья Макарова

россия, аргентина, буэнос-айрес (город), дмитрий феоктистов, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы