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Посол России обвинил Нидерланды в раздувании российской угрозы - РИА Новости, 07.02.2025
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12:20 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/posol-1997927945.html
Посол России обвинил Нидерланды в раздувании российской угрозы
Посол России обвинил Нидерланды в раздувании российской угрозы - РИА Новости, 07.02.2025
Посол России обвинил Нидерланды в раздувании российской угрозы
Тема якобы "угрозы" со стороны России инфраструктуре в Северном море раздувается для оправдания существования НАТО и роста расходов на оборону, заявил в... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:20:00+03:00
2025-02-07T12:20:00+03:00
в мире
нидерланды
россия
северное море
владимир тарабрин
нато
организация по запрещению химического оружия
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ГААГА, 7 фев - РИА Новости. Тема якобы "угрозы" со стороны России инфраструктуре в Северном море раздувается для оправдания существования НАТО и роста расходов на оборону, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Нидерландах и постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин. Ранее глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что правительство страны планирует выработать меры для противостояния судам, угрожающим инфраструктуре Северного моря. По его словам, кабмин обеспокоен тем, что инфраструктуре в море якобы угрожают российские корабли. "Такие голословные обвинения вписываются в общую канву антироссийской риторики Нидерландов и их партнеров по НАТО, искусственно раздувающих теорию так называемой российской угрозы для оправдания существования альянса и дальнейшего раздувания оборонных расходов. Никакой связи с реальным положением дел они не имеют", - заявил Тарабрин. По его мнению, подобными заявлениями нидерландские власти раз за разом дискредитируют лишь самих себя. Как отметил посол, аналогичный подход наблюдается сейчас в Балтийском море: под предлогом мнимой "российской угрозы" для подводной инфраструктуры натовцы предпринимают попытки еще сильнее милитаризировать этот регион.
https://ria.ru/20250117/ucheniya-1993890686.html
https://ria.ru/20250116/posol-1993979326.html
нидерланды
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в мире, нидерланды, россия, северное море, владимир тарабрин, нато, организация по запрещению химического оружия
В мире, Нидерланды, Россия, Северное море, Владимир Тарабрин, НАТО, Организация по запрещению химического оружия
Посол России обвинил Нидерланды в раздувании российской угрозы

Посол Тарабрин: тема угрозы в Северном море раздувается для оправдания НАТО

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗдание посольства Нидерландов
Здание посольства Нидерландов - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Здание посольства Нидерландов. Архивное фото
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ГААГА, 7 фев - РИА Новости. Тема якобы "угрозы" со стороны России инфраструктуре в Северном море раздувается для оправдания существования НАТО и роста расходов на оборону, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Нидерландах и постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.
Ранее глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что правительство страны планирует выработать меры для противостояния судам, угрожающим инфраструктуре Северного моря. По его словам, кабмин обеспокоен тем, что инфраструктуре в море якобы угрожают российские корабли.
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"Такие голословные обвинения вписываются в общую канву антироссийской риторики Нидерландов и их партнеров по НАТО, искусственно раздувающих теорию так называемой российской угрозы для оправдания существования альянса и дальнейшего раздувания оборонных расходов. Никакой связи с реальным положением дел они не имеют", - заявил Тарабрин.
По его мнению, подобными заявлениями нидерландские власти раз за разом дискредитируют лишь самих себя.
Как отметил посол, аналогичный подход наблюдается сейчас в Балтийском море: под предлогом мнимой "российской угрозы" для подводной инфраструктуры натовцы предпринимают попытки еще сильнее милитаризировать этот регион.
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В миреНидерландыРоссияСеверное мореВладимир ТарабринНАТООрганизация по запрещению химического оружия
 
 
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