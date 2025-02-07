https://ria.ru/20250207/politika-1997853135.html

Застать Трампа врасплох: Россия объявила о начале "большого торга"

Застать Трампа врасплох: Россия объявила о начале "большого торга" - РИА Новости, 07.02.2025

Застать Трампа врасплох: Россия объявила о начале "большого торга"

Полнятся вестями социальные сети. Дональд Трамп на Россию надвигается: махнет одной рукой — палестинцы из Газы сыпятся; махнет другой — Панама, Канада и Мексика РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T08:00:00+03:00

2025-02-07T08:00:00+03:00

2025-02-07T10:12:00+03:00

россия

сша

китай

си цзиньпин

дональд трамп

опек

фбр

всемирная торговая организация (вто)

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Полнятся вестями социальные сети. Дональд Трамп на Россию надвигается: махнет одной рукой — палестинцы из Газы сыпятся; махнет другой — Панама, Канада и Мексика на колени становятся; махнет третьей — трансгендеры опять стигмами покрываются. Кажется, еще чуть-чуть — и выйдут власти российские с хлебом-солью: "Гой еси ты, добрый молодец! Видим — велика сила твоя богатырская. Останавливаем мы полки свои несметные на Украине, умеряем аппетиты свои ненасытные и готовы довольствоваться корешками, а вершки-то оставляем на твою волю добрую".Примерно так представляют себе ситуацию многие неравнодушные обозреватели-почвенники, но нет ничего более далекого от реальности.Руководство России, в отличие от импульсивных, непоследовательных и часто просто неумных западных "садовников", имеет не просто стратегическое, а историческое видение и "длинную волю", которые совершенно не зависят от бодрых наскоков и "бульдозерной" дипломатии Трампа. Как и предполагалось, одномоментно вываленные Трампом и его "сливными бачками" угрозы, посулы, намеки и финты стали неизбежно прокисать и в итоге превратились в ряженку, а наши дипломаты, привычно ожидавшие оседания пены, сделали шаг, совпавший с крайней неустойчивостью ситуации у противоположной стороны и максимальной устойчивостью нашей позиции.Вчера ночью на сайте МИД России было опубликовано не совсем обычное заявление замглавы министерства Сергея Рябкова, которое расставляет по местам не только точки, но и все буквы русского и американского алфавитов.Главные мысли:Время играет за нас и против новых властей США, и в их кровных интересах (если они действительно есть) закрыть украинский вопрос как можно быстрее. Подтверждений — целый воз и маленькая тележка: многочисленные внутренние и внешние акторы, сначала немного оторопевшие от прыти Трампа, сейчас наращивают свое противодействие, и чем дальше в лес, чем больше дров будет лететь в сторону Большого Дональда.На фоне увольнения руководства ФБР в организации начинаются протесты и целый ряд агентов (очевидно, при поддержке "глубинного государства") подали в суд.В конгрессе США начинается процесс инициации импичмента в отношении Трампа.Евросоюз выступил с резкой критикой по поводу планов Трампа расселить палестинцев по лику Земли и организовать на месте Газы американскую базу отдыха.На фоне попыток новой администрации навести мосты на Ближнем Востоке МИД Саудовской Аравии заявил, что "позиция Саудовской Аравии по созданию палестинского государства является твердой и непоколебимой", то есть хотелки Трампа останутся у него в голове.В ОПЕК+ не только не бросились исполнять требования Трампа увеличить добычу, но и заявили, что ограничения добычи будут продлены до 2026 года, плюс исключили Управление энергетической информации США из списка фирм, оценивающих добычу стран ОПЕК.После введения десятипроцентных пошлин на китайский импорт руководитель Китая Си Цзиньпин отменил долго готовившийся созвон с Трампом, а в Минкоммерции КНР заявили, что "Китай подаст иск в ВТО и примет ответные меры, чтобы защитить свои интересы". В частности, Китай уже оперативно ввел дополнительные десятипроцентные пошлины на импорт сырой нефти, сельскохозяйственную технику, автомобили и грузовики из США, а также 15-процентные пошлины на уголь и природный газ. Кроме того, Китай усиливает экспортный контроль в отношении редкоземельных металлов, критически важных для американского хайтека, то есть торговая война уже началась.Есть признаки того, что на фоне 25%-ных пошлин мексиканские и канадские экспортеры начали просчитывать новые торговые маршруты с меньшими издержками, в том числе в Россию. Мексику примем, Канаду — нет.Другими словами, перед новой администрацией США нарастает ком проблем и необходимость одновременно решать гипотезу Римана, гипотезу Коллатца, гипотезу Ходжа, теорию Янга-Миллса, уравнение Навье-Стокса, гипотезу Берча / Свиннертона-Дайера и проблему Гольдбаха, стоя на голове на резиновом мяче и делая петли на американских горках.И Россия, тонко чувствуя момент, протягивает Трампу руку. Мы готовы спустить на тормозах даже то, что у нас в США нет посла, и даже готовы торговаться — но жестко. Как заявил Сергей Рябков, "мы открыты для диалога, готовы договариваться в режиме жесткого торга с учетом реалий "на земле" и наших национальных интересов, предопределенных историей и географией".Окно для торга будет открыто очень недолго: все усилия предыдущей администрации нанести нам поражение провалились, "Россия смогла выстоять и вернуть себе законное место в мировой геополитике", то есть мы готовы к очередной части Мерлезонского балета и переживем и ее, если что.А мы пока идем вперед и может статься так, что в итоге переговариваться будет не о чем.

https://ria.ru/20250206/ssha-1997795642.html

https://ria.ru/20250206/tramp-1997685441.html

https://ria.ru/20250206/diplomatiya-1997630621.html

https://ria.ru/20250204/milliardy-1997231089.html

https://ria.ru/20250130/doktorou-1996483599.html

россия

сша

китай

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россия, сша, китай, си цзиньпин, дональд трамп, опек, фбр, всемирная торговая организация (вто), сергей рябков, санкции в отношении россии, аналитика