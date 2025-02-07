https://ria.ru/20250207/plennyy-1997890159.html

Подразделения ВСУ комплектовались не пойми кем, заявил украинский пленный

Подразделения ВСУ комплектовались не пойми кем, заявил украинский пленный - РИА Новости, 07.02.2025

Подразделения ВСУ комплектовались не пойми кем, заявил украинский пленный

Пленный украинский военнослужащий рассказал, как в ВСУ проходит укомплектование подразделений "не пойми кем". Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T09:50:00+03:00

2025-02-07T09:50:00+03:00

2025-02-07T09:50:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий рассказал, как в ВСУ проходит укомплектование подразделений "не пойми кем". Об этом сообщили в Минобороны РФ.Виталий Черный попал в ВСУ после задержания его сотрудниками полиции на улице в Киеве во время проведения всеобщей мобилизации. "Основной целью для вооруженных сил Украины было укомплектовать подразделения не пойми кем и отправить людей умирать на фронт. На должности штурмовиков, командиров отделений ставили больных, не подходящих по возрасту людей. А кто-то и вовсе уже имел не одно ранение или увечье. Многие просто бежали, самовольно оставив воинскую часть", - сказал Черный. По его словам, командование в основном не возлагало больших надежд на такой личный состав и отправляло военных на третью линию от передовой. Но Черного "сразу же кинули на самый передок", где надо было сменить парней на позиции.

https://ria.ru/20250206/ukraina-1997650029.html

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в мире, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)