Рейтинг@Mail.ru
В Кремле высоко оценили работу ВС России в Курской области - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 07.02.2025 (обновлено: 13:02 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/peskov-1997942479.html
В Кремле высоко оценили работу ВС России в Курской области
В Кремле высоко оценили работу ВС России в Курской области - РИА Новости, 07.02.2025
В Кремле высоко оценили работу ВС России в Курской области
Российские войска в курском приграничье работают героически, не жалеют себя и заслуживают самой высокой оценки президента России Владимира Путина, заявил... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:59:00+03:00
2025-02-07T13:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
вооруженные силы украины
владимир путин
курская область
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997684289_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_c3ded9caff6bb25367992de3be6025f1.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские войска в курском приграничье работают героически, не жалеют себя и заслуживают самой высокой оценки президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска остановили и разгромили украинские штурмовые подразделения, которые пытались контратаковать в Курской области. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 370 военных, уничтожены 11 танков, а также три пункта управления БПЛА."Войска работают героически, не жалея себя. И, конечно, самая высокая оценка... Но что касается конкретной оценки, то, как вы правильно заметили, это должно делать и делает министерство обороны. Это не прерогатива администрации президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о провале контрнаступательных действий ВСУ в Курской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997684289_277:0:2500:1667_1920x0_80_0_0_398e95bad76353282f90d3337dc1fd9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, вооруженные силы украины, владимир путин, курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Курская область, Россия, Безопасность
В Кремле высоко оценили работу ВС России в Курской области

Песков: работа ВС России в Курской области заслуживает самой высокой оценки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-20 в Курской области
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские войска в курском приграничье работают героически, не жалеют себя и заслуживают самой высокой оценки президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска остановили и разгромили украинские штурмовые подразделения, которые пытались контратаковать в Курской области. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 370 военных, уничтожены 11 танков, а также три пункта управления БПЛА.
"Войска работают героически, не жалея себя. И, конечно, самая высокая оценка... Но что касается конкретной оценки, то, как вы правильно заметили, это должно делать и делает министерство обороны. Это не прерогатива администрации президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о провале контрнаступательных действий ВСУ в Курской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинКурская областьРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала