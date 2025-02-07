https://ria.ru/20250207/peskov-1997942479.html

В Кремле высоко оценили работу ВС России в Курской области

В Кремле высоко оценили работу ВС России в Курской области - РИА Новости, 07.02.2025

В Кремле высоко оценили работу ВС России в Курской области

Российские войска в курском приграничье работают героически, не жалеют себя и заслуживают самой высокой оценки президента России Владимира Путина, заявил... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T12:59:00+03:00

2025-02-07T12:59:00+03:00

2025-02-07T13:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

вооруженные силы украины

владимир путин

курская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские войска в курском приграничье работают героически, не жалеют себя и заслуживают самой высокой оценки президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска остановили и разгромили украинские штурмовые подразделения, которые пытались контратаковать в Курской области. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 370 военных, уничтожены 11 танков, а также три пункта управления БПЛА."Войска работают героически, не жалея себя. И, конечно, самая высокая оценка... Но что касается конкретной оценки, то, как вы правильно заметили, это должно делать и делает министерство обороны. Это не прерогатива администрации президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о провале контрнаступательных действий ВСУ в Курской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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дмитрий песков, вооруженные силы украины, владимир путин, курская область, россия, безопасность