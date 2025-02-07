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В Перми потушили пожар, унесший жизни четырех человек - РИА Новости, 07.02.2025
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08:58 07.02.2025
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В Перми потушили пожар, унесший жизни четырех человек
В Перми потушили пожар, унесший жизни четырех человек - РИА Новости, 07.02.2025
В Перми потушили пожар, унесший жизни четырех человек
Пожар, унесший жизни четырех человек, в том числе двух детей, потушен в Перми, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T08:58:00+03:00
2025-02-07T08:58:00+03:00
происшествия
пермь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пожар, унесший жизни четырех человек, в том числе двух детей, потушен в Перми, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что жилой дом с пристройкой загорелись в Перми, две женщины и два ребенка погибли. "Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Перми. По уточненным данным, погибли 25-летняя мать с сыном и 50-летняя свекровь с дочерью", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, пермь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Перми потушили пожар, унесший жизни четырех человек

Пожар в доме в Перми, где погибли двое женщин и двое детей, потушили

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи и пожарная машина
Автомобиль скорой помощи и пожарная машина - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Автомобиль скорой помощи и пожарная машина. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пожар, унесший жизни четырех человек, в том числе двух детей, потушен в Перми, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее сообщалось, что жилой дом с пристройкой загорелись в Перми, две женщины и два ребенка погибли.
"Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Перми. По уточненным данным, погибли 25-летняя мать с сыном и 50-летняя свекровь с дочерью", - говорится в сообщении ведомства.
Место пожара в квартире девятиэтажного дома в Ярославле. 19 января 2025 - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
При пожаре в квартире в Ярославле погибли четыре человека
19 января, 21:58
 
ПроисшествияПермьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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