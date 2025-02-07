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В Перми потушили пожар, унесший жизни четырех человек

В Перми потушили пожар, унесший жизни четырех человек - РИА Новости, 07.02.2025

В Перми потушили пожар, унесший жизни четырех человек

Пожар, унесший жизни четырех человек, в том числе двух детей, потушен в Перми, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T08:58:00+03:00

2025-02-07T08:58:00+03:00

2025-02-07T08:58:00+03:00

происшествия

пермь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пожар, унесший жизни четырех человек, в том числе двух детей, потушен в Перми, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что жилой дом с пристройкой загорелись в Перми, две женщины и два ребенка погибли. "Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Перми. По уточненным данным, погибли 25-летняя мать с сыном и 50-летняя свекровь с дочерью", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250119/pozhar-1994519309.html

пермь

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

происшествия, пермь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)