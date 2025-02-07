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Овчинский: в Котловке построят дом на 300 квартир по реновации - РИА Новости, 07.02.2025
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11:07 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/ovchinskiy-1997848789.html
Овчинский: в Котловке построят дом на 300 квартир по реновации
Овчинский: в Котловке построят дом на 300 квартир по реновации - РИА Новости, 07.02.2025
Овчинский: в Котловке построят дом на 300 квартир по реновации
В районе Котловка на юго-западе Москвы начали возводить жилой комплекс по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T11:07:00+03:00
2025-02-07T11:07:00+03:00
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В районе Котловка на юго-западе Москвы начали возводить жилой комплекс по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Две секции ЖК площадью более 40 тысяч "квадратов" будут находиться на улице Кржижановского, 31/1."Всего в новостройке предусмотрено 368 квартир, девять из них предназначены для маломобильных горожан. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.В двух зданиях разместят восемь лифтов, рассчитанных на подъем 400 и 1 тысячи килограммов. Фасад домов будет вентилируемый. Во дворе обустроят детскую и спортивную площадку, а также зону для тихого отдыха взрослых.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил ускорить темпы программы в два раза.
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департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский, москва
Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский, Москва
Овчинский: в Котловке построят дом на 300 квартир по реновации

Овчинский: в Котловке возведут новостройку площадью в 40 тысяч "квадратов"

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В районе Котловка на юго-западе Москвы начали возводить жилой комплекс по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Две секции ЖК площадью более 40 тысяч "квадратов" будут находиться на улице Кржижановского, 31/1.
"Всего в новостройке предусмотрено 368 квартир, девять из них предназначены для маломобильных горожан. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
В двух зданиях разместят восемь лифтов, рассчитанных на подъем 400 и 1 тысячи килограммов. Фасад домов будет вентилируемый. Во дворе обустроят детскую и спортивную площадку, а также зону для тихого отдыха взрослых.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил ускорить темпы программы в два раза.
 
Департамент градостроительной политики г. МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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