https://ria.ru/20250207/ovchinskiy-1997848789.html

Овчинский: в Котловке построят дом на 300 квартир по реновации

Овчинский: в Котловке построят дом на 300 квартир по реновации - РИА Новости, 07.02.2025

Овчинский: в Котловке построят дом на 300 квартир по реновации

В районе Котловка на юго-западе Москвы начали возводить жилой комплекс по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T11:07:00+03:00

2025-02-07T11:07:00+03:00

2025-02-07T11:07:00+03:00

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919258198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eec0a3b43fbab650627d088e7ec18f9a.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В районе Котловка на юго-западе Москвы начали возводить жилой комплекс по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Две секции ЖК площадью более 40 тысяч "квадратов" будут находиться на улице Кржижановского, 31/1."Всего в новостройке предусмотрено 368 квартир, девять из них предназначены для маломобильных горожан. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.В двух зданиях разместят восемь лифтов, рассчитанных на подъем 400 и 1 тысячи килограммов. Фасад домов будет вентилируемый. Во дворе обустроят детскую и спортивную площадку, а также зону для тихого отдыха взрослых.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил ускорить темпы программы в два раза.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский, москва