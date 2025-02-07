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Минобороны представило модернизированную БРЭМ-80

Минобороны представило модернизированную БРЭМ-80 - РИА Новости, 07.02.2025

Минобороны представило модернизированную БРЭМ-80

Модернизированную версию бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) представил журналистам заместитель начальника Главного автобронетанкового управления РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T05:07:00+03:00

2025-02-07T05:07:00+03:00

2025-02-07T05:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Модернизированную версию бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) представил журналистам заместитель начальника Главного автобронетанкового управления МО РФ генерал-майор Сергей Шаленый на одном из полигонов Московской области. "Крайняя машина, которая здесь представлена - БРЭМ-80. Она доработана и модернизирована с учетом всех нюансов СВО и особенностей эвакуации бронетехники", - объявил машину он. По его словам, БРЭМ-80 разработана для обеспечения безопасности эвакуационных групп, машина имеет достаточные тяговые усилия и способна эвакуироваться с поля боя в максимально короткие сроки.

https://ria.ru/20250105/spetsoperatsiya-1992545982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, московская область (подмосковье)