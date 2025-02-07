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Минобороны представило модернизированную БРЭМ-80 - РИА Новости, 07.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/oruzhie-1997869575.html
Минобороны представило модернизированную БРЭМ-80
Минобороны представило модернизированную БРЭМ-80 - РИА Новости, 07.02.2025
Минобороны представило модернизированную БРЭМ-80
Модернизированную версию бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) представил журналистам заместитель начальника Главного автобронетанкового управления РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T05:07:00+03:00
2025-02-07T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Модернизированную версию бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) представил журналистам заместитель начальника Главного автобронетанкового управления МО РФ генерал-майор Сергей Шаленый на одном из полигонов Московской области. "Крайняя машина, которая здесь представлена - БРЭМ-80. Она доработана и модернизирована с учетом всех нюансов СВО и особенностей эвакуации бронетехники", - объявил машину он. По его словам, БРЭМ-80 разработана для обеспечения безопасности эвакуационных групп, машина имеет достаточные тяговые усилия и способна эвакуироваться с поля боя в максимально короткие сроки.
https://ria.ru/20250105/spetsoperatsiya-1992545982.html
россия
московская область (подмосковье)
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Дарья Буймова
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безопасность, россия, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Московская область (Подмосковье)
Минобороны представило модернизированную БРЭМ-80

Минобороны представило модернизированную с учетом нюансов СВО БРЭМ-80

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБронированная ремонтно-эвакуационная машина
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Модернизированную версию бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) представил журналистам заместитель начальника Главного автобронетанкового управления МО РФ генерал-майор Сергей Шаленый на одном из полигонов Московской области.
"Крайняя машина, которая здесь представлена - БРЭМ-80. Она доработана и модернизирована с учетом всех нюансов СВО и особенностей эвакуации бронетехники", - объявил машину он.
По его словам, БРЭМ-80 разработана для обеспечения безопасности эвакуационных групп, машина имеет достаточные тяговые усилия и способна эвакуироваться с поля боя в максимально короткие сроки.
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