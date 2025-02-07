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Минобороны представило модернизированную БРЭМ-80
Минобороны представило модернизированную БРЭМ-80 - РИА Новости, 07.02.2025
Минобороны представило модернизированную БРЭМ-80
Модернизированную версию бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) представил журналистам заместитель начальника Главного автобронетанкового управления РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T05:07:00+03:00
2025-02-07T05:07:00+03:00
2025-02-07T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Модернизированную версию бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) представил журналистам заместитель начальника Главного автобронетанкового управления МО РФ генерал-майор Сергей Шаленый на одном из полигонов Московской области. "Крайняя машина, которая здесь представлена - БРЭМ-80. Она доработана и модернизирована с учетом всех нюансов СВО и особенностей эвакуации бронетехники", - объявил машину он. По его словам, БРЭМ-80 разработана для обеспечения безопасности эвакуационных групп, машина имеет достаточные тяговые усилия и способна эвакуироваться с поля боя в максимально короткие сроки.
https://ria.ru/20250105/spetsoperatsiya-1992545982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Московская область (Подмосковье)
Минобороны представило модернизированную БРЭМ-80
Минобороны представило модернизированную с учетом нюансов СВО БРЭМ-80