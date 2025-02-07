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Одесские экстрасенсы начали предлагать заговоры от военкоматов

Одесские экстрасенсы начали предлагать заговоры от военкоматов - РИА Новости, 07.02.2025

Одесские экстрасенсы начали предлагать заговоры от военкоматов

Экстрасенсы в украинской Одессе предлагают услуги по "заговору от военкоматов", как обещают маги, сотрудники не увидят уклонистов, сообщает агентство УНИАН. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T22:54:00+03:00

2025-02-07T22:54:00+03:00

2025-02-07T23:04:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Экстрасенсы в украинской Одессе предлагают услуги по "заговору от военкоматов", как обещают маги, сотрудники не увидят уклонистов, сообщает агентство УНИАН. "В Одессе экстрасенсы вышли на новый уровень - теперь они предлагают услугу "заговора от ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.)", чтобы те перестали вас видеть", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Опубликовано также видео объявления, в котором обещают провести службу по старинным обрядам, снять порчу, сглаз, а также "заговор от военкомата", сотрудники которого после этого не будут видеть потенциального мобилизованного. Гадалки также обещают предсказать ранение. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, одесса, украина