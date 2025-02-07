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Николаев: за 2024 год Якутия сэкономила на топливе почти 200 млн рублей - РИА Новости, 07.02.2025
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Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
 
17:49 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/nikolaev-1998036794.html
Николаев: за 2024 год Якутия сэкономила на топливе почти 200 млн рублей
Николаев: за 2024 год Якутия сэкономила на топливе почти 200 млн рублей - РИА Новости, 07.02.2025
Николаев: за 2024 год Якутия сэкономила на топливе почти 200 млн рублей
Благодаря сотрудничеству с компанией "РусГидро" Республике Саха (Якутия) удалось сэкономить 1650 тонн дизельного горючего, стоимостью около 200 миллионов... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T17:49:00+03:00
2025-02-07T17:49:00+03:00
республика саха (якутия)
айсен николаев
русгидро
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Благодаря сотрудничеству с компанией "РусГидро" Республике Саха (Якутия) удалось сэкономить 1650 тонн дизельного горючего, стоимостью около 200 миллионов рублей, сообщил РИА Новости глава Республики Саха (Якутия), председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" Айсен Николаев. "Есть совместная программа по развитию объектов локальной генерации, по строительству новых объектов, в том числе с использованием возобновляемых источников энергетики – в первую очередь солнечной генерации", – рассказал Николаев. Глава республики отметил, что по программе, утвержденной совместно с "РусГидро", должно быть модернизировано 73 объекта – 12 из которых уже введено в действие. "Эта работа будет продолжена. Мы видим, что эффект по топливу, по модернизированным и вновь построенным объектам составляет порядка 28-35%", – сообщил Николаев. Глава республики отметил, что развитие объектов локальной генерации позволит значительно экономить дизельное топливо, которое доставляется в северные регионы с огромными трудностями, порой даже не один год. "Сокращение использования дизельного топлива несет не просто экологический, но и колоссальный финансовый эффект. Несмотря на сложности, которые возникают прежде всего из-за высокой ключевой ставки, эта работа будет продолжена. Сегодня скорость работы немножко замедлилась, но уже в этом году мы все равно сдадим два крупных объекта на территории республики по этой программе", – сказал Николаев.
https://ria.ru/20250207/nikolaev-1998035954.html
https://ria.ru/20241223/nikolaev-1990895333.html
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айсен николаев, русгидро
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, РусГидро
Николаев: за 2024 год Якутия сэкономила на топливе почти 200 млн рублей

Айсен Николаев: за 2024 год Якутия сэкономила на топливе почти 200 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Благодаря сотрудничеству с компанией "РусГидро" Республике Саха (Якутия) удалось сэкономить 1650 тонн дизельного горючего, стоимостью около 200 миллионов рублей, сообщил РИА Новости глава Республики Саха (Якутия), председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" Айсен Николаев.
"Есть совместная программа по развитию объектов локальной генерации, по строительству новых объектов, в том числе с использованием возобновляемых источников энергетики – в первую очередь солнечной генерации", – рассказал Николаев.
Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Николаев: комиссия Госсовета предлагает сохранить дальневосточную надбавку
Вчера, 17:47
Глава республики отметил, что по программе, утвержденной совместно с "РусГидро", должно быть модернизировано 73 объекта – 12 из которых уже введено в действие.
"Эта работа будет продолжена. Мы видим, что эффект по топливу, по модернизированным и вновь построенным объектам составляет порядка 28-35%", – сообщил Николаев.
Глава республики отметил, что развитие объектов локальной генерации позволит значительно экономить дизельное топливо, которое доставляется в северные регионы с огромными трудностями, порой даже не один год.
"Сокращение использования дизельного топлива несет не просто экологический, но и колоссальный финансовый эффект. Несмотря на сложности, которые возникают прежде всего из-за высокой ключевой ставки, эта работа будет продолжена. Сегодня скорость работы немножко замедлилась, но уже в этом году мы все равно сдадим два крупных объекта на территории республики по этой программе", – сказал Николаев.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевРусГидро
 
 
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