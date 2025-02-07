https://ria.ru/20250207/nikolaev-1998035954.html
Николаев: комиссия Госсовета предлагает сохранить дальневосточную надбавку
Николаев: комиссия Госсовета предлагает сохранить дальневосточную надбавку - РИА Новости, 07.02.2025
Николаев: комиссия Госсовета предлагает сохранить дальневосточную надбавку
Комиссия Госсовета по направлению "Энергетика" высказалась за сохранение на ближайшие годы дальневосточной надбавки с направлением 50% средств на вопросы... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T17:47:00+03:00
2025-02-07T17:47:00+03:00
2025-02-07T17:47:00+03:00
республика саха (якутия)
айсен николаев
россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Комиссия Госсовета по направлению "Энергетика" высказалась за сохранение на ближайшие годы дальневосточной надбавки с направлением 50% средств на вопросы модернизации объектов локальной энергетики, сказал журналистам председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Заявление прозвучало после заседания комиссии Госсовета, на котором обсуждались вопросы модернизации объектов локальной электрогенерации в удаленных и изолированных энергорайонах РФ. "Мы поддерживаем инициативу Минвостокразвития о продлении действия механизма дальневосточной надбавки до 2035 года с направлением части средств – до 50% на модернизацию локальной генерации", – отметил на заседании Николаев. Председатель комиссии Госсовета в общении с журналистами подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин еще в 2022 году, по итогам Восточного экономического форума сформулировал поручения в адрес правительства страны не только разработать программы развития локальной генерации, но и найти источники финансирования этих программ. "Сегодня были высказаны самые разные предложения, причем очень интересные со стороны бизнеса, со стороны науки, со стороны органов государственной власти. Все эти решения мы будем обобщать, и наша комиссия представит их правительство страны", – сказал Николаев. По словам председателя комиссии Госсовета, ставился вопрос и о внесении в случае необходимости изменений в нормативно-правовую базу, которая позволит инвесторам более эффективно быстро реализовывать проекты.
https://ria.ru/20241223/nikolaev-1990895333.html
https://ria.ru/20241218/jakutsk-1989928645.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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айсен николаев, россия
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Россия
Николаев: комиссия Госсовета предлагает сохранить дальневосточную надбавку
Айсен Николаев: комиссия Госсовета предлагает сохранить дальневосточную надбавку
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Комиссия Госсовета по направлению "Энергетика" высказалась за сохранение на ближайшие годы дальневосточной надбавки с направлением 50% средств на вопросы модернизации объектов локальной энергетики, сказал журналистам председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
Заявление прозвучало после заседания комиссии Госсовета, на котором обсуждались вопросы модернизации объектов локальной электрогенерации в удаленных и изолированных энергорайонах РФ
.
"Мы поддерживаем инициативу Минвостокразвития о продлении действия механизма дальневосточной надбавки до 2035 года с направлением части средств – до 50% на модернизацию локальной генерации", – отметил на заседании Николаев.
Председатель комиссии Госсовета в общении с журналистами подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин еще в 2022 году, по итогам Восточного экономического форума сформулировал поручения в адрес правительства страны не только разработать программы развития локальной генерации, но и найти источники финансирования этих программ.
"Сегодня были высказаны самые разные предложения, причем очень интересные со стороны бизнеса, со стороны науки, со стороны органов государственной власти. Все эти решения мы будем обобщать, и наша комиссия представит их правительство страны", – сказал Николаев.
По словам председателя комиссии Госсовета, ставился вопрос и о внесении в случае необходимости изменений в нормативно-правовую базу, которая позволит инвесторам более эффективно быстро реализовывать проекты.