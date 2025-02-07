https://ria.ru/20250207/nikitin-1998075625.html

Никитин рассказал о стоящих перед ним новых задачах

Никитин рассказал о стоящих перед ним новых задачах - РИА Новости, 07.02.2025

Никитин рассказал о стоящих перед ним новых задачах

Ушедший в отставку губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что перед ним стоят новые задачи и исполнять он их будет ответственно. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T20:54:00+03:00

2025-02-07T20:54:00+03:00

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политика

новгородская область

россия

андрей никитин (политик)

владимир путин

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ушедший в отставку губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что перед ним стоят новые задачи и исполнять он их будет ответственно. В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Никитина, приняв его отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. "Сейчас передо мной стоят новые задачи, и я эти задачи буду исполнять так же ответственно, как и делал это на новгородской земле", - сказал Никитин, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.Как отметил Никитин, Новгородская область стала для него "второй Родиной"."Были непростые задачи, сложные ситуации. Вы все это помните и знаете", - обратился он к жителям региона.Никитин поблагодарил жителей Новгородской области, назвав из родными и близкими людьми."Я буду всегда помнить это время. Я буду стараться возвращаться на свою вторую Родину… Я ухожу, но сердцем я остаюсь с вами", - подчеркнул он.По словам Никитина, он сделает все от него зависящее, чтобы новгородская земля и дальше развивалась.

https://ria.ru/20250207/gubernator-1998067148.html

https://ria.ru/20250207/nikitin-1998074070.html

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Наталья Макарова

политика, новгородская область, россия, андрей никитин (политик), владимир путин