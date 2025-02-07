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Никитин рассказал о стоящих перед ним новых задачах - РИА Новости, 07.02.2025
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20:54 07.02.2025 (обновлено: 20:55 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/nikitin-1998075625.html
Никитин рассказал о стоящих перед ним новых задачах
Никитин рассказал о стоящих перед ним новых задачах - РИА Новости, 07.02.2025
Никитин рассказал о стоящих перед ним новых задачах
Ушедший в отставку губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что перед ним стоят новые задачи и исполнять он их будет ответственно. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T20:54:00+03:00
2025-02-07T20:55:00+03:00
политика
новгородская область
россия
андрей никитин (политик)
владимир путин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ушедший в отставку губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что перед ним стоят новые задачи и исполнять он их будет ответственно. В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Никитина, приняв его отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. "Сейчас передо мной стоят новые задачи, и я эти задачи буду исполнять так же ответственно, как и делал это на новгородской земле", - сказал Никитин, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.Как отметил Никитин, Новгородская область стала для него "второй Родиной"."Были непростые задачи, сложные ситуации. Вы все это помните и знаете", - обратился он к жителям региона.Никитин поблагодарил жителей Новгородской области, назвав из родными и близкими людьми."Я буду всегда помнить это время. Я буду стараться возвращаться на свою вторую Родину… Я ухожу, но сердцем я остаюсь с вами", - подчеркнул он.По словам Никитина, он сделает все от него зависящее, чтобы новгородская земля и дальше развивалась.
https://ria.ru/20250207/gubernator-1998067148.html
https://ria.ru/20250207/nikitin-1998074070.html
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политика, новгородская область, россия, андрей никитин (политик), владимир путин
Политика, Новгородская область, Россия, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин
Никитин рассказал о стоящих перед ним новых задачах

Новгородской экс-губернатор Никитин заявил, что перед ним стоят новые задачи

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской областиЭкс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин
Экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской области
Экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ушедший в отставку губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что перед ним стоят новые задачи и исполнять он их будет ответственно.
В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Никитина, приняв его отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Новгородской области
Вчера, 19:47
«
"Сейчас передо мной стоят новые задачи, и я эти задачи буду исполнять так же ответственно, как и делал это на новгородской земле", - сказал Никитин, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.
Как отметил Никитин, Новгородская область стала для него "второй Родиной".
"Были непростые задачи, сложные ситуации. Вы все это помните и знаете", - обратился он к жителям региона.
Никитин поблагодарил жителей Новгородской области, назвав из родными и близкими людьми.
"Я буду всегда помнить это время. Я буду стараться возвращаться на свою вторую Родину… Я ухожу, но сердцем я остаюсь с вами", - подчеркнул он.
По словам Никитина, он сделает все от него зависящее, чтобы новгородская земля и дальше развивалась.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Экс-губернатора Никитина назначили замминистра транспорта
Вчера, 20:44
 
ПолитикаНовгородская областьРоссияАндрей Никитин (политик)Владимир Путин
 
 
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