Никитин рассказал о стоящих перед ним новых задачах
Новгородской экс-губернатор Никитин заявил, что перед ним стоят новые задачи
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской областиЭкс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской области
Экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ушедший в отставку губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что перед ним стоят новые задачи и исполнять он их будет ответственно.
В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Никитина, приняв его отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.
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"Сейчас передо мной стоят новые задачи, и я эти задачи буду исполнять так же ответственно, как и делал это на новгородской земле", - сказал Никитин, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.
Как отметил Никитин, Новгородская область стала для него "второй Родиной".
"Были непростые задачи, сложные ситуации. Вы все это помните и знаете", - обратился он к жителям региона.
Никитин поблагодарил жителей Новгородской области, назвав из родными и близкими людьми.
"Я буду всегда помнить это время. Я буду стараться возвращаться на свою вторую Родину… Я ухожу, но сердцем я остаюсь с вами", - подчеркнул он.
По словам Никитина, он сделает все от него зависящее, чтобы новгородская земля и дальше развивалась.