День российской науки
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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8 февраля ежегодно отмечается День российской науки, который был учрежден указом президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года, "учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук".
История Дня российской науки
Российская академия наук (РАН) была создана по распоряжению императора Петра I указом правительствующего Сената от 8 февраля (28 января по старому стилю) 1724 года. Воссоздана указом президента РФ от 21 ноября 1991 года как высшее научное учреждение России.
Выдающиеся российские ученые
Великие ученые, исследователи, просветители, составляющие славу и гордость нашей страны, оказали огромное влияние на всю историю человечества. Михаил Ломоносов и Иван Павлов, Дмитрий Менделеев и Константин Циолковский, Петр Капица и Лев Ландау, Игорь Курчатов и Сергей Королев, Андрей Сахаров и Жорес Алферов – эти имена знает весь мир. Благодаря русской научной мысли сформулирован закон массы вещества, открыта периодическая система химических элементов, первый искусственный спутник выведен на околоземную орбиту, совершен первый полет человека в космос, введена в эксплуатацию первая атомная станция, построен ядерный щит страны.
Постсоветскую эпоху принято считать временем глубокого кризиса в отечественной науке, однако и в 1990-е годы, и позже российским ученым удавалось получать научные результаты мирового уровня. Именно в тот период они вырвались вперед в гонке за сверхтяжелыми элементами таблицы Менделеева.
Современные достижения российской науки
С 2000 по 2010 годы физики из лаборатории имени Флерова в Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне впервые синтезировали шесть самых тяжелых элементов с атомными номерами со 113 по 118.
Физики из российского ядерного центра в Сарове под руководством Александра Павловского в начале 1990-х годов разработали метод получения рекордно мощных магнитных полей. В эти годы в России была создана технология, которая позволяет получить самое мощное световое излучение на Земле.
Российским ученым принадлежит, возможно, последнее крупное географическое открытие на Земле – обнаружение подледного озера Восток в Антарктиде. Работа сибирских археологов под руководством академика Анатолия Деревянко позволила обнаружить новый, третий по счету вид человеческих существ. Генетические исследования в последние годы позволили ученым узнать много нового о расселении и путях миграции людей на Земле. Российский математик Григорий Перельман в 2002 году доказал гипотезу Пуанкаре – одну из семи "задач тысячелетия" из списка Математического института Клэя. Это лишь малая часть открытий, которая дает представление о масштабах сделанного в постсоветской науке.
Государственная поддержка науки в России
Наука – это главная движущая сила прогресса, важнейший ресурс развития национальной экономики, медицины, образования, всей социальной сферы. От достижений ученых напрямую зависят не только экономический рост и создание новых высокопроизводительных рабочих мест, но и качество жизни миллионов людей, поэтому правительство России уделяет приоритетное внимание поддержке науки и высшей школы, развитию конкурентоспособного сектора научных разработок, созданию комфортных условий для молодых исследователей.
В 2013 году были начаты преобразования в системе Российской академии наук, предприняты меры по укреплению исследовательской инфраструктуры, по созданию для ученых, научных коллективов современных, конкурентных условий для работы. Объединены интеллектуальные, кадровые, материальные ресурсы ведущих академий – Российской академии наук, медицинской и сельскохозяйственных наук.
В 2018 году был принят закон, который внес изменения в федеральный закон "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым были уточнены цели деятельности РАН, ее основные задачи, функции и полномочия.
Сегодня развитие науки формируется при содействии государства. В частности, были приняты программные документы, такие как Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, государственная программа "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", национальный проект "Наука" (2018-2024), ключевые цели которого – обеспечение присутствия РФ в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.
В последние 20 лет реализация системной политики в области науки и технологий остановила негативные процессы, отток молодых кадров.
Благодаря российским ученым созданы эффективные вакцины, новые лекарственные препараты, цифровые, генетические и нанотехнологии, сверхмощный лазер, нейтронный реактор, нейтринный телескоп и многое другое.
Большая работа также ведется в рамках Десятилетия науки и технологий (2022-2031), объявленного президентом России в 2022 году. Для реализации намеченных планов разработан комплекс мер по строительству современной лабораторной и инфраструктурной базы, популяризации научной и инновационной деятельности.
В последние годы удалось серьезно нарастить потенциал российской фундаментальной науки, по целому ряду направлений она вышла на передовые позиции. В ноябре 2020 года в Дубне был запущен в работу первый каскад мегасайенс-проекта NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility, НИКА), сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов – бустер. В феврале 2021 года на территории Петербургского института ядерной физики имени Б.П. Константинова, входящего в состав НИЦ "Курчатовский институт", ввели в строй самый мощный в мире исследовательский ядерный реактор ПИК, генерирующий поток нейтронов. В основном комплексе Курчатовского института в мае того же года запустили токамак Т-15МД (установка для создания магнитного поля с целью проведения внутри него термоядерной реакции) – первую за 20 лет термоядерную установку, построенную в России. Кроме того, в 2021 году, на Байкале запустили глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GV, предназначенный для исследования потоков нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников; вывели на околоземную орбиту многофункциональный лабораторный модуль "Наука", вошедший в состав Международной космической станции; многое сделали в квантовых технологиях; создали уникальный биосовместимый и биоразлагаемый материал на основе волокон полимера для хирургии и имплантологии. В 2021 году было спущено на воду первое в России научно-исследовательского судна "Пионер-М" с технологией безэкипажного судовождения.
В 2022 году ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета разработали систему защиты от кибератак, в основе которой лежит своего рода "иммунизация" современной информационной инфраструктуры для защиты от кибератак. Исследователи из Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) имени Вернадского РАН совместно с Научно-исследовательским институтом ядерной физики (НИИЯФ) МГУ имени Ломоносова первыми в мире разработали метод быстрого получения медицинского радиоактивного изотопа лютеция-177, благодаря которому противораковые препараты на его основе станут доступнее. Специалисты Института конструкторско-технологической информатики РАН создали робота-хирурга для проведения операций в брюшной полости. Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) и Университета науки и технологий МИСиС впервые в России создали так называемый четырехкубитный квантовый вычислитель и продемонстрировали на нем точность двухкубитных операций более 97% (кубит – наименьшая единица информации в квантовых устройствах).
Работы российских ученых востребованы в разных областях экономики, в оборонно-промышленном комплексе. Разработки ученых в медицине позволяют лечить редкие заболевания, проводить высокотехнологичные операции, создавать уникальные лекарства и вакцины. Первыми в мире были зарегистрированы созданные в России вакцины от Эболы (2018), по профилактике COVID-19 (2020).
В 2008 году была учреждена премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых. Она присуждается за результаты научных исследований, вносящих значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны. Размер каждой премии с 2019 года составляет пять миллионов рублей.
8 февраля 2023 года в Кремле президент РФ Владимир Путин вручил премии за 2022 год. Лауреатами стали старший научный сотрудник Казанского (Приволжского) федерального университета Ирек Мухаматдинов – за разработку катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов; ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Александр Осадчиев – за достижения в исследовании океанологических процессов в морях российской Арктики, имеющие важное значение для обеспечения хозяйственной деятельности в акватории Северного морского пути; доценты Санкт-Петербургского государственного университета Ирина Тимофеева и Андрей Шишов – за разработку материалов и методов для инструментального химического анализа промышленных, природных и биомедицинских объектов; сотрудник 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Иван Фисенко – за разработку технологии испытаний сложных технических устройств, обеспечивающей укрепление обороноспособности страны.
По словам заместителя министра науки и высшего образования РФ Дениса Секиринского, в России сегодня одна из самых молодых наук в мире. "Почти каждый второй исследователь в нашей стране моложе 40 лет", – отметил он.
Будущее российской науки
Свыше 13 лет ключевым инструментом привлечения ведущих ученых в российскую науку является программа мегагрантов. За годы реализации программы создано 345 лабораторий, зарегистрировано около 1,5 тысяч объектов интеллектуальной собственности, а количество статей, входящих в Q1, достигло 2,8 тысяч. В начале 2024 года будет запущен конкурс по обновленным правилам. Размер мегагрантов будет увеличен до 500 миллионов рублей для российских ученых и до 250 миллионов рублей для иностранных исследователей.
Также открываются молодежные лаборатории. В 2024 году будет создано порядка 900 таких лабораторий, сейчас их 740, и все они сфокусированы на приоритетных направлениях. 86% открытых в 2022 году молодежных лабораторий занимаются новой медициной, микроэлектроникой, новой энергетикой и другими важными сферами.
Сегодня российские ученые продолжают славные традиции своих предшественников – развивают перспективные направления в науке, разрабатывают новейшие технологии, готовят молодые кадры.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников