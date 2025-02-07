https://ria.ru/20250207/nato-1998051561.html

Глава Пентагона призвал страны НАТО тратить больше на оборону

Глава Пентагона призвал страны НАТО тратить больше на оборону - РИА Новости, 07.02.2025

Глава Пентагона призвал страны НАТО тратить больше на оборону

Страны НАТО остаются союзниками США, но должны тратить больше на оборону, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T18:32:00+03:00

2025-02-07T18:32:00+03:00

2025-02-07T18:39:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Страны НАТО остаются союзниками США, но должны тратить больше на оборону, заявил глава Пентагона Пит Хегсет."Мы едем в Европу на следующей неделе на министерскую встречу НАТО, чтобы говорить с нашими друзьями, которые были и будут нашими союзниками, но мы также должны поощрять их продолжать делать шаги вперед в рамках расходов на их индустриальную базу", - сказал Хегсет, выступая перед подчиненными, трансляцию мероприятия вел Пентагон.

https://ria.ru/20250122/tramp-1994907787.html

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в мире, сша, министерство обороны сша, нато, европа, пит хегсет