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Глава Пентагона призвал страны НАТО тратить больше на оборону
Глава Пентагона призвал страны НАТО тратить больше на оборону - РИА Новости, 07.02.2025
Глава Пентагона призвал страны НАТО тратить больше на оборону
Страны НАТО остаются союзниками США, но должны тратить больше на оборону, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T18:32:00+03:00
2025-02-07T18:32:00+03:00
2025-02-07T18:39:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Страны НАТО остаются союзниками США, но должны тратить больше на оборону, заявил глава Пентагона Пит Хегсет."Мы едем в Европу на следующей неделе на министерскую встречу НАТО, чтобы говорить с нашими друзьями, которые были и будут нашими союзниками, но мы также должны поощрять их продолжать делать шаги вперед в рамках расходов на их индустриальную базу", - сказал Хегсет, выступая перед подчиненными, трансляцию мероприятия вел Пентагон.
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в мире, сша, министерство обороны сша, нато, европа, пит хегсет
В мире, США, Министерство обороны США, НАТО, Европа, Пит Хегсет
Глава Пентагона призвал страны НАТО тратить больше на оборону
Хегсет: страны НАТО остаются союзниками США, но должны тратить больше на оборону