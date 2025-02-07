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Суд вынес приговор по делу о гибели людей из-за наркотиков в Астрахани
Суд вынес приговор по делу о гибели людей из-за наркотиков в Астрахани - РИА Новости, 07.02.2025
Суд вынес приговор по делу о гибели людей из-за наркотиков в Астрахани
Советский районный суд Астрахани приговорил к 20 годам лишения свободы мужчину по делу о незаконном сбыте наркотиков, от которых в мае прошлого года скончались... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:02:00+03:00
2025-02-07T14:02:00+03:00
2025-02-07T14:19:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев - РИА Новости. Советский районный суд Астрахани приговорил к 20 годам лишения свободы мужчину по делу о незаконном сбыте наркотиков, от которых в мае прошлого года скончались 10 человек, сообщает в пятницу СУСК России по Астраханской области.С 8 по 11 мая 2024 года на территории Астрахани в различных местах, в том числе в транспорте, были обнаружены тела 10 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет, которые скончались от отравления наркотическими веществами.Следствие установило, что мужчина через интернет приобрел наркотические средства для их последующего сбыта. При организации закладок в Астрахани он по неосторожности заменил наркотическое вещество на более сильнодействующее, что привело к употреблению его местными жителями в опасном для жизни и здоровья количестве."Приговором Советского районного суда Астрахани мужчине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250205/klishas-1997536658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань
Суд вынес приговор по делу о гибели людей из-за наркотиков в Астрахани
Мужчина получил 20 лет тюрьмы по делу о гибели людей от наркотиков в Астрахани