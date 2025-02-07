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Суд вынес приговор по делу о гибели людей из-за наркотиков в Астрахани - РИА Новости, 07.02.2025
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14:02 07.02.2025 (обновлено: 14:19 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/narkotiki-1997963607.html
Суд вынес приговор по делу о гибели людей из-за наркотиков в Астрахани
Суд вынес приговор по делу о гибели людей из-за наркотиков в Астрахани - РИА Новости, 07.02.2025
Суд вынес приговор по делу о гибели людей из-за наркотиков в Астрахани
Советский районный суд Астрахани приговорил к 20 годам лишения свободы мужчину по делу о незаконном сбыте наркотиков, от которых в мае прошлого года скончались... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:02:00+03:00
2025-02-07T14:19:00+03:00
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев - РИА Новости. Советский районный суд Астрахани приговорил к 20 годам лишения свободы мужчину по делу о незаконном сбыте наркотиков, от которых в мае прошлого года скончались 10 человек, сообщает в пятницу СУСК России по Астраханской области.С 8 по 11 мая 2024 года на территории Астрахани в различных местах, в том числе в транспорте, были обнаружены тела 10 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет, которые скончались от отравления наркотическими веществами.Следствие установило, что мужчина через интернет приобрел наркотические средства для их последующего сбыта. При организации закладок в Астрахани он по неосторожности заменил наркотическое вещество на более сильнодействующее, что привело к употреблению его местными жителями в опасном для жизни и здоровья количестве."Приговором Советского районного суда Астрахани мужчине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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происшествия, астрахань
Происшествия, Астрахань
Суд вынес приговор по делу о гибели людей из-за наркотиков в Астрахани

Мужчина получил 20 лет тюрьмы по делу о гибели людей от наркотиков в Астрахани

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев - РИА Новости. Советский районный суд Астрахани приговорил к 20 годам лишения свободы мужчину по делу о незаконном сбыте наркотиков, от которых в мае прошлого года скончались 10 человек, сообщает в пятницу СУСК России по Астраханской области.
С 8 по 11 мая 2024 года на территории Астрахани в различных местах, в том числе в транспорте, были обнаружены тела 10 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет, которые скончались от отравления наркотическими веществами.
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Следствие установило, что мужчина через интернет приобрел наркотические средства для их последующего сбыта. При организации закладок в Астрахани он по неосторожности заменил наркотическое вещество на более сильнодействующее, что привело к употреблению его местными жителями в опасном для жизни и здоровья количестве.
"Приговором Советского районного суда Астрахани мужчине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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