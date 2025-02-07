https://ria.ru/20250207/naemnitsa-1997902025.html

В ДНР заочно осудили наемницу из Грузии, воевавшую на стороне ВСУ

В ДНР заочно осудили наемницу из Грузии, воевавшую на стороне ВСУ - РИА Новости, 07.02.2025

В ДНР заочно осудили наемницу из Грузии, воевавшую на стороне ВСУ

Наемница из Грузии Гванца Гелашвили, воевавшая против российской армии, заочно приговорена к 14 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T11:03:00+03:00

2025-02-07T11:03:00+03:00

2025-02-07T11:03:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Наемница из Грузии Гванца Гелашвили, воевавшая против российской армии, заочно приговорена к 14 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Собраны доказательства, признанные Верховным судом Донецкой Народной Республики достаточными, для вынесения приговора заочно гражданке Грузии Гванце Гелашвили. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)... Приговором суда Гелашвили заочно признана виновной в инкриминируемом деянии и ей назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Отмечается, что фигурантка объявлена в международный розыск. Установлено, что с 2022 года Гелашвили, вступив в качестве наемника в украинское военизированное формирование, выполняя приказы командиров, за вознаграждение принимала участие в боях против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ.

https://ria.ru/20250129/kanberra-1996071100.html

россия

грузия

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россия, грузия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), происшествия