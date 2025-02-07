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В ДНР заочно осудили наемницу из Грузии, воевавшую на стороне ВСУ - РИА Новости, 07.02.2025
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11:03 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/naemnitsa-1997902025.html
В ДНР заочно осудили наемницу из Грузии, воевавшую на стороне ВСУ
В ДНР заочно осудили наемницу из Грузии, воевавшую на стороне ВСУ - РИА Новости, 07.02.2025
В ДНР заочно осудили наемницу из Грузии, воевавшую на стороне ВСУ
Наемница из Грузии Гванца Гелашвили, воевавшая против российской армии, заочно приговорена к 14 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T11:03:00+03:00
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грузия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Наемница из Грузии Гванца Гелашвили, воевавшая против российской армии, заочно приговорена к 14 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Собраны доказательства, признанные Верховным судом Донецкой Народной Республики достаточными, для вынесения приговора заочно гражданке Грузии Гванце Гелашвили. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)... Приговором суда Гелашвили заочно признана виновной в инкриминируемом деянии и ей назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Отмечается, что фигурантка объявлена в международный розыск. Установлено, что с 2022 года Гелашвили, вступив в качестве наемника в украинское военизированное формирование, выполняя приказы командиров, за вознаграждение принимала участие в боях против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ.
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россия, грузия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Грузия, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В ДНР заочно осудили наемницу из Грузии, воевавшую на стороне ВСУ

СК заочно приговорил наемницу из Грузии Гелашвили к 14 годам лишения свободы

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Наемница из Грузии Гванца Гелашвили, воевавшая против российской армии, заочно приговорена к 14 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Собраны доказательства, признанные Верховным судом Донецкой Народной Республики достаточными, для вынесения приговора заочно гражданке Грузии Гванце Гелашвили. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)... Приговором суда Гелашвили заочно признана виновной в инкриминируемом деянии и ей назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фигурантка объявлена в международный розыск.
Установлено, что с 2022 года Гелашвили, вступив в качестве наемника в украинское военизированное формирование, выполняя приказы командиров, за вознаграждение принимала участие в боях против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ.
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