https://ria.ru/20250207/msp-1997740903.html

Корпорация МСП: наибольший рост МСП произошел в сфере доставки, кино и ИТ

Корпорация МСП: наибольший рост МСП произошел в сфере доставки, кино и ИТ - РИА Новости, 07.02.2025

Корпорация МСП: наибольший рост МСП произошел в сфере доставки, кино и ИТ

Наибольший прирост числа малых и средних предприятий в 2024 году зафиксирован в сфере почтовой и курьерской деятельности (+19,4%), трудоустройства и подбора... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T10:00:00+03:00

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2025-02-07T10:00:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Наибольший прирост числа малых и средних предприятий в 2024 году зафиксирован в сфере почтовой и курьерской деятельности (+19,4%), трудоустройства и подбора персонала (+16,8%), информационных технологий (+14,4%), производства кинофильмов, видеофильмов и телепрограмм (+13,4%), научной и технической сфере (+10,7%), сообщает пресс-служба Корпорации МСП."Мы видим, что кадровые агентства, ИТ и научные компании, а также службы доставки в списке отраслей, лидирующих по росту числа предпринимателей, уже не первый раз находятся во главе списка. Это объясняется высокой востребованностью данных направлений среди бизнеса у конечных потребителей. Среди занявших первые позиции сфер выделяется производство видеоконтента. Это во многом обусловлено начавшейся в 2024 году легализацией деятельности авторов контента и блогеров", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Он добавил, что на последнем месте по приросту числа малых и средних предприятий находится производство табачных изделий, где количество МСП сократилось на 16%.Самый высокий прирост числа работников в абсолютном выражении в 2024 году наблюдался в сфере общепита, здравоохранения и строительства зданий, наибольшее сокращение — в сфере оптовой и розничной торговли.Максимальная предпринимательская активность приходилась на людей в возрасте 37 лет. На них зарегистрировано наибольшее число новых субъектов МСП. При этом почти каждый второй бизнес (45%) зарегистрирован молодыми предпринимателями до 35 лет (включительно). Соотношение по полу среди новых предпринимателей в 2024 году незначительно отличается в пользу мужчин – 56% и 44% соответственно."Доля женщин среди новых предпринимателей 2024 года выше, чем в целом по сектору МСП. Если в целом по стране из 4,2 миллиона зарегистрированных всего индивидуальных предпринимателей около 41,5% — женщины. При этом в ряде регионов Дальневосточного федерального округа доля вновь зарегистрированных женщин-предпринимателей выше или достигает половины (Республика Бурятия, Хабаровский край, Амурская область). В то же время наивысшая доля зарегистрированных мужчин-предпринимателей (60% и более) в регионах Северного Кавказа: Республики Ингушетия и Дагестан, Чеченская Республика", — добавил Исаевич.Он напомнил, что численность занятых в секторе МСП по итогам 2024 года составила 29,5 миллиона человек или 39% общего числа работающего населения страны.При этом в ряде регионов малый и средний бизнес обеспечивает более половины рабочих мест. Это в том числе Москва и Санкт-Петербург (по 61%), Республика Калмыкия (53%), Новосибирская область (50%). Развитие малого и среднего предпринимательства осуществляется по профильному федеральному проекту, входящему в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика".

https://ria.ru/20250206/katyrin-1997736631.html

https://ria.ru/20250205/--1997574034.html

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республика бурятия, хабаровский край, амурская область, александр исаевич, корпорация мсп, твой бизнес – новости