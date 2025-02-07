https://ria.ru/20250207/moskva-1998063303.html

В Москве арестовали мужчину, распылившего баллончик в контролера

В Москве арестовали мужчину, распылившего баллончик в контролера - РИА Новости, 07.02.2025

В Москве арестовали мужчину, распылившего баллончик в контролера

Безбилетник, распыливший аэрозольный баллончик контролеру в лицо в Москве, арестован, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T19:16:00+03:00

2025-02-07T19:16:00+03:00

2025-02-07T19:17:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Безбилетник, распыливший аэрозольный баллончик контролеру в лицо в Москве, арестован, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве. В январе столичная прокуратура сообщала, что мужчина, не оплативший проезд в трамвае, распылил содержимое аэрозольного баллончика в лицо контролеру в ответ на просьбу показать документы, подтверждающие оплату проезда. "Предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти на северо-востоке Москвы... Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. "Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250111/peterburg-1993266144.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)