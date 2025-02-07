https://ria.ru/20250207/moskva-1998063303.html
В Москве арестовали мужчину, распылившего баллончик в контролера
В Москве арестовали мужчину, распылившего баллончик в контролера - РИА Новости, 07.02.2025
В Москве арестовали мужчину, распылившего баллончик в контролера
Безбилетник, распыливший аэрозольный баллончик контролеру в лицо в Москве, арестован, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T19:16:00+03:00
2025-02-07T19:16:00+03:00
2025-02-07T19:17:00+03:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148259/62/1482596219_0:262:4272:2665_1920x0_80_0_0_d75c9c078dac4c2f1b54f1ae56bf4ed5.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Безбилетник, распыливший аэрозольный баллончик контролеру в лицо в Москве, арестован, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве. В январе столичная прокуратура сообщала, что мужчина, не оплативший проезд в трамвае, распылил содержимое аэрозольного баллончика в лицо контролеру в ответ на просьбу показать документы, подтверждающие оплату проезда. "Предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти на северо-востоке Москвы... Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. "Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250111/peterburg-1993266144.html
https://ria.ru/20241204/samara-1987291133.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148259/62/1482596219_230:0:4027:2848_1920x0_80_0_0_433adfa2972c5f664b84435d129c1099.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали мужчину, распылившего баллончик в контролера
В Москве арестовали безбилетника, распылившего баллончик в лицо контролера