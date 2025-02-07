https://ria.ru/20250207/moskva-1997983886.html

В Москве в 2025 году заменят более 4,2 тысячи лифтов

В Москве в 2025 году заменят более 4,2 тысячи лифтов - РИА Новости, 07.02.2025

В Москве в 2025 году заменят более 4,2 тысячи лифтов

В 2025 году в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в столице заменят более 4,2 тысячи лифтов, сообщил журналистам... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T14:56:00+03:00

2025-02-07T14:56:00+03:00

2025-02-07T14:56:00+03:00

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В 2025 году в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в столице заменят более 4,2 тысячи лифтов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению Мэра Москвы, в прошлом году заменили более 2,6 тысячи лифтов, в планах этого года - свыше 4,2 тысячи. Соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что больше всего лифтов поменяют в Юго-Западном, Восточном и Южном административных округах. "С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", - пояснил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что используется отечественное оборудование, которое полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.

https://ria.ru/20241106/biryukov-1982193520.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков