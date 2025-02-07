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Forma возведет ЖК на бывшем участке винно-коньячного завода в Москве
Forma возведет ЖК на бывшем участке винно-коньячного завода в Москве - РИА Новости, 07.02.2025
Forma возведет ЖК на бывшем участке винно-коньячного завода в Москве
Компания "Специализированный застройщик "Махаон", связанная с девелопером ПИК, застроит бывшую территорию Московского винно-коньячного завода "КиН", здесь... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:34:00+03:00
2025-02-07T14:34:00+03:00
2025-02-07T14:34:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Компания "Специализированный застройщик "Махаон", связанная с девелопером ПИК, застроит бывшую территорию Московского винно-коньячного завода "КиН", здесь планируют возвести жилой комплекс, сказал представитель компании.По его словам, сделку по покупке участка закрыли 15 мая 2024 года. По данным Росреестра, земельный участок площадью 3,3 гектара на Ленинградском шоссе 67, в Левобережном районе Москвы уже находится в собственности компании.Компания Forma (входит в ГК ПИК) построит на этой территории жилой комплекс бизнес-класса. Строительство могут начать уже в 2025 году.Forma – девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах бизнес- и премиум-жилья, также занимающаяся строительством офисной недвижимости.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, жилье, пик, строительство
Москва, Жилье, ПИК, Строительство
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Компания "Специализированный застройщик "Махаон", связанная с девелопером ПИК, застроит бывшую территорию Московского винно-коньячного завода "КиН", здесь планируют возвести жилой комплекс, сказал представитель компании.
По его словам, сделку по покупке участка закрыли 15 мая 2024 года. По данным Росреестра, земельный участок площадью 3,3 гектара на Ленинградском шоссе 67, в Левобережном районе Москвы уже находится в собственности компании.
Компания Forma (входит в ГК ПИК) построит на этой территории жилой комплекс бизнес-класса. Строительство могут начать уже в 2025 году.
Forma – девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах бизнес- и премиум-жилья, также занимающаяся строительством офисной недвижимости.