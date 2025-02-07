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Forma возведет ЖК на бывшем участке винно-коньячного завода в Москве - РИА Новости, 07.02.2025
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14:34 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/moskva-1997973612.html
Forma возведет ЖК на бывшем участке винно-коньячного завода в Москве
Forma возведет ЖК на бывшем участке винно-коньячного завода в Москве - РИА Новости, 07.02.2025
Forma возведет ЖК на бывшем участке винно-коньячного завода в Москве
Компания "Специализированный застройщик "Махаон", связанная с девелопером ПИК, застроит бывшую территорию Московского винно-коньячного завода "КиН", здесь... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:34:00+03:00
2025-02-07T14:34:00+03:00
москва
жилье
пик
строительство
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Компания "Специализированный застройщик "Махаон", связанная с девелопером ПИК, застроит бывшую территорию Московского винно-коньячного завода "КиН", здесь планируют возвести жилой комплекс, сказал представитель компании.По его словам, сделку по покупке участка закрыли 15 мая 2024 года. По данным Росреестра, земельный участок площадью 3,3 гектара на Ленинградском шоссе 67, в Левобережном районе Москвы уже находится в собственности компании.Компания Forma (входит в ГК ПИК) построит на этой территории жилой комплекс бизнес-класса. Строительство могут начать уже в 2025 году.Forma – девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах бизнес- и премиум-жилья, также занимающаяся строительством офисной недвижимости.
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москва, жилье, пик, строительство
Москва, Жилье, ПИК, Строительство

Forma возведет ЖК на бывшем участке винно-коньячного завода в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительные краны
Строительные краны - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Строительные краны
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Компания "Специализированный застройщик "Махаон", связанная с девелопером ПИК, застроит бывшую территорию Московского винно-коньячного завода "КиН", здесь планируют возвести жилой комплекс, сказал представитель компании.
По его словам, сделку по покупке участка закрыли 15 мая 2024 года. По данным Росреестра, земельный участок площадью 3,3 гектара на Ленинградском шоссе 67, в Левобережном районе Москвы уже находится в собственности компании.
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Компания Forma (входит в ГК ПИК) построит на этой территории жилой комплекс бизнес-класса. Строительство могут начать уже в 2025 году.
Forma – девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах бизнес- и премиум-жилья, также занимающаяся строительством офисной недвижимости.
 
МоскваЖильеПИКСтроительство
 
 
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