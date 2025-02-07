https://ria.ru/20250207/moskva-1997924406.html

В Москве реабилитируют 19 прудов

В Москве реабилитируют 19 прудов - РИА Новости, 07.02.2025

В Москве реабилитируют 19 прудов

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в этом году реабилитацию 19 столичных прудов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T12:12:00+03:00

2025-02-07T12:12:00+03:00

2025-02-07T12:12:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

капремонт в москве

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в этом году реабилитацию 19 столичных прудов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра отметил, что в этом году приведут в порядок 19 водоемов, в том числе Нижний и Верхний Кузьминские пруды, два Кунцевских пруда, Верхний Люблинский пруд, Малый Воронинский пруд и водоем в парке 50-летия Октября. "Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, они создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются популярным местом отдыха жителей. Для обеспечения их надлежащего состояния регулярно проводятся обследования и плановые работы, при необходимости принимается решение о реабилитации", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что перечни водных объектов, подлежащих реабилитации, формируются ежегодно на основе многолетнего анализа их состояния, динамики водного и экологического баланса. При этом обязательно учитываются пожелания москвичей. "В рамках проектов очистим от иловых отложений дно, при необходимости проведем работы по углублению, отремонтируем береговые полосы и выполним устройство гидроизоляции. На финальном этапе обустроим зоны биоплато с водной растительностью, замедляющей зарастание водоемов в теплое время года, благоустроим прилегающие территории", - добавил Бирюков.

https://ria.ru/20241029/biryukov-1980659887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, капремонт в москве