https://ria.ru/20250207/moskva-1997924406.html
В Москве реабилитируют 19 прудов
В Москве реабилитируют 19 прудов - РИА Новости, 07.02.2025
В Москве реабилитируют 19 прудов
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в этом году реабилитацию 19 столичных прудов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:12:00+03:00
2025-02-07T12:12:00+03:00
2025-02-07T12:12:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
капремонт в москве
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в этом году реабилитацию 19 столичных прудов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра отметил, что в этом году приведут в порядок 19 водоемов, в том числе Нижний и Верхний Кузьминские пруды, два Кунцевских пруда, Верхний Люблинский пруд, Малый Воронинский пруд и водоем в парке 50-летия Октября. "Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, они создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются популярным местом отдыха жителей. Для обеспечения их надлежащего состояния регулярно проводятся обследования и плановые работы, при необходимости принимается решение о реабилитации", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что перечни водных объектов, подлежащих реабилитации, формируются ежегодно на основе многолетнего анализа их состояния, динамики водного и экологического баланса. При этом обязательно учитываются пожелания москвичей. "В рамках проектов очистим от иловых отложений дно, при необходимости проведем работы по углублению, отремонтируем береговые полосы и выполним устройство гидроизоляции. На финальном этапе обустроим зоны биоплато с водной растительностью, замедляющей зарастание водоемов в теплое время года, благоустроим прилегающие территории", - добавил Бирюков.
https://ria.ru/20241029/biryukov-1980659887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, капремонт в москве
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Капремонт в Москве
В Москве реабилитируют 19 прудов
Бирюков: в Москве в этом году проведут реабилитацию 19 прудов
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в этом году реабилитацию 19 столичных прудов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра отметил, что в этом году приведут в порядок 19 водоемов, в том числе Нижний и Верхний Кузьминские пруды, два Кунцевских пруда, Верхний Люблинский пруд, Малый Воронинский пруд и водоем в парке 50-летия Октября.
"Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, они создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются популярным местом отдыха жителей. Для обеспечения их надлежащего состояния регулярно проводятся обследования и плановые работы, при необходимости принимается решение о реабилитации", - рассказал Бирюков
.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что перечни водных объектов, подлежащих реабилитации, формируются ежегодно на основе многолетнего анализа их состояния, динамики водного и экологического баланса. При этом обязательно учитываются пожелания москвичей.
"В рамках проектов очистим от иловых отложений дно, при необходимости проведем работы по углублению, отремонтируем береговые полосы и выполним устройство гидроизоляции. На финальном этапе обустроим зоны биоплато с водной растительностью, замедляющей зарастание водоемов в теплое время года, благоустроим прилегающие территории", - добавил Бирюков.