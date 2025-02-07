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В Москве реабилитируют 19 прудов - РИА Новости, 07.02.2025
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12:12 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/moskva-1997924406.html
В Москве реабилитируют 19 прудов
В Москве реабилитируют 19 прудов - РИА Новости, 07.02.2025
В Москве реабилитируют 19 прудов
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в этом году реабилитацию 19 столичных прудов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:12:00+03:00
2025-02-07T12:12:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
капремонт в москве
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в этом году реабилитацию 19 столичных прудов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра отметил, что в этом году приведут в порядок 19 водоемов, в том числе Нижний и Верхний Кузьминские пруды, два Кунцевских пруда, Верхний Люблинский пруд, Малый Воронинский пруд и водоем в парке 50-летия Октября. "Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, они создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются популярным местом отдыха жителей. Для обеспечения их надлежащего состояния регулярно проводятся обследования и плановые работы, при необходимости принимается решение о реабилитации", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что перечни водных объектов, подлежащих реабилитации, формируются ежегодно на основе многолетнего анализа их состояния, динамики водного и экологического баланса. При этом обязательно учитываются пожелания москвичей. "В рамках проектов очистим от иловых отложений дно, при необходимости проведем работы по углублению, отремонтируем береговые полосы и выполним устройство гидроизоляции. На финальном этапе обустроим зоны биоплато с водной растительностью, замедляющей зарастание водоемов в теплое время года, благоустроим прилегающие территории", - добавил Бирюков.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, капремонт в москве
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Капремонт в Москве
В Москве реабилитируют 19 прудов

Бирюков: в Москве в этом году проведут реабилитацию 19 прудов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в этом году реабилитацию 19 столичных прудов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра отметил, что в этом году приведут в порядок 19 водоемов, в том числе Нижний и Верхний Кузьминские пруды, два Кунцевских пруда, Верхний Люблинский пруд, Малый Воронинский пруд и водоем в парке 50-летия Октября.
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"Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, они создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются популярным местом отдыха жителей. Для обеспечения их надлежащего состояния регулярно проводятся обследования и плановые работы, при необходимости принимается решение о реабилитации", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что перечни водных объектов, подлежащих реабилитации, формируются ежегодно на основе многолетнего анализа их состояния, динамики водного и экологического баланса. При этом обязательно учитываются пожелания москвичей.
"В рамках проектов очистим от иловых отложений дно, при необходимости проведем работы по углублению, отремонтируем береговые полосы и выполним устройство гидроизоляции. На финальном этапе обустроим зоны биоплато с водной растительностью, замедляющей зарастание водоемов в теплое время года, благоустроим прилегающие территории", - добавил Бирюков.
 
Городское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковКапремонт в Москве
 
 
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