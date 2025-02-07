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Мишустин рассказал об основных задачах по развитию российской экономики - РИА Новости, 07.02.2025
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14:42 07.02.2025 (обновлено: 15:06 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/mishustin-1997978347.html
Мишустин рассказал об основных задачах по развитию российской экономики
Мишустин рассказал об основных задачах по развитию российской экономики - РИА Новости, 07.02.2025
Мишустин рассказал об основных задачах по развитию российской экономики
Необходимо остановить инфляцию и обеспечить долгосрочный рост экономики России, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:42:00+03:00
2025-02-07T15:06:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Необходимо остановить инфляцию и обеспечить долгосрочный рост экономики России, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Наша задача - в первую очередь совместно с Банком России перейти к очень ответственной бюджетной и макроэкономической политике. Возможно, не будет столь значительный рост экономики в следующем году, однако это очень важно - остановить инфляцию и сделать все ... для того, чтобы четко абсолютно обеспечить долгосрочный рост экономический на основе именно, скажем так, устойчивой макроэкономической ситуации", - сказал Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250207/ekonomika-1997979568.html
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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин рассказал об основных задачах по развитию российской экономики

Мишустин: важно остановить инфляцию и обеспечить долгосрочный рост экономики

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Необходимо остановить инфляцию и обеспечить долгосрочный рост экономики России, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Наша задача - в первую очередь совместно с Банком России перейти к очень ответственной бюджетной и макроэкономической политике. Возможно, не будет столь значительный рост экономики в следующем году, однако это очень важно - остановить инфляцию и сделать все ... для того, чтобы четко абсолютно обеспечить долгосрочный рост экономический на основе именно, скажем так, устойчивой макроэкономической ситуации", - сказал Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Путин назвал результат в российской экономике хорошим
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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