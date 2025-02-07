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Мишустин сделал прогноз по росту ВВП в 2025 году

Мишустин сделал прогноз по росту ВВП в 2025 году - РИА Новости, 07.02.2025

Мишустин сделал прогноз по росту ВВП в 2025 году

Рост ВВП РФ может замедлиться на фоне борьбы с инфляцией, но остановить ее очень важно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T14:42:00+03:00

2025-02-07T14:42:00+03:00

2025-02-07T15:06:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Рост ВВП РФ может замедлиться на фоне борьбы с инфляцией, но остановить ее очень важно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Президент России Владимир Путин в пятницу принял Мишустина с докладом об экономическом развитии страны."Абсолютно очевидно, что основным вызовом является инфляция - она составила 9,52% за год - немножко подрастает... Возможно, не будет столь значительного роста экономики в следующем году, однако это очень важно - остановить инфляцию", - доложил он главе государства.

россия

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Мишустин доложил Путину, что экономика России в 2024-м выросла на 4,1% Мишустин доложил Путину, что экономика России в 2024-м выросла на 4,1% 2025-02-07T14:42 true PT1M13S

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Наталья Макарова

экономика, россия, михаил мишустин, видео, владимир путин