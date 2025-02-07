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Мишустин сделал прогноз по росту ВВП в 2025 году - РИА Новости, 07.02.2025
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14:42 07.02.2025 (обновлено: 15:06 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/mishustin-1997977268.html
Мишустин сделал прогноз по росту ВВП в 2025 году
Мишустин сделал прогноз по росту ВВП в 2025 году - РИА Новости, 07.02.2025
Мишустин сделал прогноз по росту ВВП в 2025 году
Рост ВВП РФ может замедлиться на фоне борьбы с инфляцией, но остановить ее очень важно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:42:00+03:00
2025-02-07T15:06:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Рост ВВП РФ может замедлиться на фоне борьбы с инфляцией, но остановить ее очень важно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Президент России Владимир Путин в пятницу принял Мишустина с докладом об экономическом развитии страны."Абсолютно очевидно, что основным вызовом является инфляция - она составила 9,52% за год - немножко подрастает... Возможно, не будет столь значительного роста экономики в следующем году, однако это очень важно - остановить инфляцию", - доложил он главе государства.
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Мишустин доложил Путину, что экономика России в 2024-м выросла на 4,1%
Мишустин доложил Путину, что экономика России в 2024-м выросла на 4,1%
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экономика, россия, михаил мишустин, видео, владимир путин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин сделал прогноз по росту ВВП в 2025 году
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Рост ВВП РФ может замедлиться на фоне борьбы с инфляцией, но остановить ее очень важно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
2025-02-07T14:42
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Мишустин сделал прогноз по росту ВВП в 2025 году

Мишустин: Рост ВВП в 2025 году может не быть столь значительным, как в 2024 году

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Рост ВВП РФ может замедлиться на фоне борьбы с инфляцией, но остановить ее очень важно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин в пятницу принял Мишустина с докладом об экономическом развитии страны.
«
"Абсолютно очевидно, что основным вызовом является инфляция - она составила 9,52% за год - немножко подрастает... Возможно, не будет столь значительного роста экономики в следующем году, однако это очень важно - остановить инфляцию", - доложил он главе государства.
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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