https://ria.ru/20250207/mishustin-1997976252.html

Мишустин рассказал о ситуации с безработицей в России

Мишустин рассказал о ситуации с безработицей в России - РИА Новости, 07.02.2025

Мишустин рассказал о ситуации с безработицей в России

Уровень безработицы в РФ сейчас составляет 2,3%, на протяжении прошлого года она не превышала 2,5%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T14:39:00+03:00

2025-02-07T14:39:00+03:00

2025-02-07T14:47:00+03:00

экономика

михаил мишустин

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Уровень безработицы в РФ сейчас составляет 2,3%, на протяжении прошлого года она не превышала 2,5%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Еще один важный показатель - это уровень безработицы. Она в среднем не превышала 2,5% за год, сейчас - 2,3%", - сказал Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250207/putin-1997979579.html

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экономика, михаил мишустин, владимир путин, россия