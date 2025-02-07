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Мишустин рассказал о ситуации с безработицей в России - РИА Новости, 07.02.2025
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14:39 07.02.2025 (обновлено: 14:47 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/mishustin-1997976252.html
Мишустин рассказал о ситуации с безработицей в России
Мишустин рассказал о ситуации с безработицей в России - РИА Новости, 07.02.2025
Мишустин рассказал о ситуации с безработицей в России
Уровень безработицы в РФ сейчас составляет 2,3%, на протяжении прошлого года она не превышала 2,5%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:39:00+03:00
2025-02-07T14:47:00+03:00
экономика
михаил мишустин
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Уровень безработицы в РФ сейчас составляет 2,3%, на протяжении прошлого года она не превышала 2,5%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Еще один важный показатель - это уровень безработицы. Она в среднем не превышала 2,5% за год, сейчас - 2,3%", - сказал Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250207/putin-1997979579.html
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экономика, михаил мишустин, владимир путин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Россия
Мишустин рассказал о ситуации с безработицей в России

Мишустин: уровень безработицы в России составляет 2,3 процента

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Уровень безработицы в РФ сейчас составляет 2,3%, на протяжении прошлого года она не превышала 2,5%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Еще один важный показатель - это уровень безработицы. Она в среднем не превышала 2,5% за год, сейчас - 2,3%", - сказал Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Путин призвал повысить производительность труда в России
14:46
 
ЭкономикаМихаил МишустинВладимир ПутинРоссия
 
 
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