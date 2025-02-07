https://ria.ru/20250207/mishustin-1997973523.html

Мишустин объяснил, почему необходимо замедление кредитования

Мишустин объяснил, почему необходимо замедление кредитования - РИА Новости, 07.02.2025

Мишустин объяснил, почему необходимо замедление кредитования

Замедление кредитования в России создает необходимые предпосылки для снижения цен, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T14:34:00+03:00

2025-02-07T14:34:00+03:00

2025-02-07T15:10:00+03:00

экономика

михаил мишустин

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782318938_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_baeb6e28941052f64322cfbc5a6537b4.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Замедление кредитования в России создает необходимые предпосылки для снижения цен, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Принятые меры сегодня совокупные в денежно-кредитной политике, они уже начали замедлять кредитование экономики, ... годовые темпы снижаются шестой месяц подряд. Такой же тренд и в части кредитования и граждан, и бизнеса. Это создает необходимые предпосылки для снижения цен", - сообщил Мишустин.Он отметил, что это может неизбежно приводить к торможению экономики, поэтому здесь задача правительства, в первую очередь, совместно с Банком России "прийти к очень ответственной бюджетной и макроэкономической политике"."Возможно, не будет столь значительного роста экономики в следующем году, однако это очень важно - остановить инфляцию, сделать все... для того, чтобы четко абсолютно обеспечить долгосрочный рост экономический на основе именно, скажем так, устойчивой макроэкономической ситуации", - заключил он.

https://ria.ru/20250207/mishustin-1997978347.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, михаил мишустин, россия, владимир путин