https://ria.ru/20250207/mishustin-1997973523.html
Мишустин объяснил, почему необходимо замедление кредитования
Мишустин объяснил, почему необходимо замедление кредитования - РИА Новости, 07.02.2025
Мишустин объяснил, почему необходимо замедление кредитования
Замедление кредитования в России создает необходимые предпосылки для снижения цен, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:34:00+03:00
2025-02-07T14:34:00+03:00
2025-02-07T15:10:00+03:00
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Замедление кредитования в России создает необходимые предпосылки для снижения цен, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Принятые меры сегодня совокупные в денежно-кредитной политике, они уже начали замедлять кредитование экономики, ... годовые темпы снижаются шестой месяц подряд. Такой же тренд и в части кредитования и граждан, и бизнеса. Это создает необходимые предпосылки для снижения цен", - сообщил Мишустин.Он отметил, что это может неизбежно приводить к торможению экономики, поэтому здесь задача правительства, в первую очередь, совместно с Банком России "прийти к очень ответственной бюджетной и макроэкономической политике"."Возможно, не будет столь значительного роста экономики в следующем году, однако это очень важно - остановить инфляцию, сделать все... для того, чтобы четко абсолютно обеспечить долгосрочный рост экономический на основе именно, скажем так, устойчивой макроэкономической ситуации", - заключил он.
https://ria.ru/20250207/mishustin-1997978347.html
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экономика, михаил мишустин, россия, владимир путин
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Владимир Путин
Мишустин объяснил, почему необходимо замедление кредитования
Мишустин: замедление кредитования создает предпосылки для снижения цен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Замедление кредитования в России создает необходимые предпосылки для снижения цен, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Принятые меры сегодня совокупные в денежно-кредитной политике, они уже начали замедлять кредитование экономики, ... годовые темпы снижаются шестой месяц подряд. Такой же тренд и в части кредитования и граждан, и бизнеса. Это создает необходимые предпосылки для снижения цен", - сообщил Мишустин
.
Он отметил, что это может неизбежно приводить к торможению экономики, поэтому здесь задача правительства, в первую очередь, совместно с Банком России "прийти к очень ответственной бюджетной и макроэкономической политике".
"Возможно, не будет столь значительного роста экономики в следующем году, однако это очень важно - остановить инфляцию, сделать все... для того, чтобы четко абсолютно обеспечить долгосрочный рост экономический на основе именно, скажем так, устойчивой макроэкономической ситуации", - заключил он.