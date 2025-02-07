https://ria.ru/20250207/marshrutka-1998022048.html

В Махачкале маршрутка с пассажирами врезалась в столб

В Махачкале маршрутка с пассажирами врезалась в столб - РИА Новости, 07.02.2025

В Махачкале маршрутка с пассажирами врезалась в столб

Маршрутка с пассажирами врезалась в электрический столб в Махачкале, пострадала одна женщина, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T17:02:00+03:00

2025-02-07T17:02:00+03:00

2025-02-07T17:17:00+03:00

происшествия

махачкала

республика дагестан

авто

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МАХАЧКАЛА, 7 фев - РИА Новости. Маршрутка с пассажирами врезалась в электрический столб в Махачкале, пострадала одна женщина, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города."Водитель легкового автомобиля не уступил дорогу маршрутке №12А, движущейся по главной дороге. Чтобы избежать столкновения, водитель общественного транспорта был вынужден совершить резкий маневр, в результате чего сбил ограждение и задел электрический столб. К сожалению, одна из пассажирок получила легкие травмы, ей оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.Отмечается, что водитель маршрутного такси, когда произошло ДТП, ехал по установленному маршруту. На момент аварии в салоне находились шесть пассажиров

https://ria.ru/20250206/dtp-1997690854.html

махачкала

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, махачкала, республика дагестан, авто