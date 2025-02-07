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В Махачкале маршрутка с пассажирами врезалась в столб
В Махачкале маршрутка с пассажирами врезалась в столб - РИА Новости, 07.02.2025
В Махачкале маршрутка с пассажирами врезалась в столб
Маршрутка с пассажирами врезалась в электрический столб в Махачкале, пострадала одна женщина, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T17:02:00+03:00
2025-02-07T17:02:00+03:00
2025-02-07T17:17:00+03:00
происшествия
махачкала
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авто
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МАХАЧКАЛА, 7 фев - РИА Новости. Маршрутка с пассажирами врезалась в электрический столб в Махачкале, пострадала одна женщина, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города."Водитель легкового автомобиля не уступил дорогу маршрутке №12А, движущейся по главной дороге. Чтобы избежать столкновения, водитель общественного транспорта был вынужден совершить резкий маневр, в результате чего сбил ограждение и задел электрический столб. К сожалению, одна из пассажирок получила легкие травмы, ей оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.Отмечается, что водитель маршрутного такси, когда произошло ДТП, ехал по установленному маршруту. На момент аварии в салоне находились шесть пассажиров
https://ria.ru/20250206/dtp-1997690854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, республика дагестан, авто
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Авто
В Махачкале маршрутка с пассажирами врезалась в столб
Маршрутка с пассажирами врезалась в столб в Махачкале, пострадала женщина