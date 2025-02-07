Более 20% продаж в магазинах Made in Russia приходятся на кондитерку
Более 20% продаж в магазинах Made in Russia приходятся на кондитерские изделия
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) представил производителям кондитерских изделий меры государственной поддержки для выхода на экспорт в рамках ежегодной конференции "Кондитерские изделия XXI века", модератор которой, директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок, сообщил, что более 20% продаж в национальных магазинах приходится на кондитерские изделия.
"По итогам 2024 года совершено более 3 миллионов розничных сделок по продаже российской продукции через национальные магазины, и с нами уже почти 3 миллиона лояльных иностранных покупателей. Более 20% продаж в национальных магазинах приходятся на кондитерские изделия", – сообщил Мурзенок.
Он добавил, что национальные магазины "Сделано в России" на сегодняшний день открыты на 20 популярных зарубежных маркетплейсах, включая Trendyol, Tmall, JD, Amazon, другие. Всего таких магазинов уже 49.
"Резиденты наших павильонов бесплатно доставляют свои товары в павильон, а также получают продвижение в Интернете, соцсетях и на электронных торговых площадках стран присутствия, в том числе с привлечением популярных блогеров. Кроме того, им обеспечено регулярное участие в промоакциях в местных супермаркетах и такие уникальные услуги от РЭЦ, как поиск потенциальных покупателей и всесторонние консультации по вопросам выхода в розничные сети, требованиям по ввозу и многое другое", – рассказал вице–президент РЭЦ Алексей Солодов в ходе панельной дискуссии "Приглашаем на выход: экспортные перспективы отечественных кондитеров на внешних рынках".
РЭЦ напоминает, что продвигает российские товары на экспорт под единым зонтичным брендом "Сделано в России". В частности, один из наиболее действенных для компаний способов познакомить потенциальных потребителей со своей продукцией – это бесплатно разместить ее в постоянно действующих павильонах продукции АПК, которые РЭЦ развивает в 6 приоритетных странах экспортных направлений: Китае (Шанхай), Вьетнаме (Ханой), ОАЭ (Дубай), Саудовской Аравии (Эр-Рияд), Египте (Каир) и Турции (Стамбул). Кроме того, на сегодняшний день в Китае открыты отдельные точки продвижения павильона в Харбине, Чэнду, Шэньяне и Шэньчжэне.
Кроме того, производителям кондитерских изделий доступен широкий спектр финансовых услуг группы РЭЦ, в которую входят РОСЭКСИМБАНК и российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР. "Банк готов предложить экспортерам кондитерской продукции оборотное финансирование, различные гарантийные инструменты, экспортный факторинг и реализовать операции с аккредитивами. ЭКСАР специализируется на страховании экспортных кредитов, дебиторской задолженности, что позволяет экспортерам не избегать поставок за рубеж на условиях отсрочки платежа, а также страховании авансов при закупках импортной техники и производственных линий. По наиболее востребованным у экспортеров продуктам предусмотрены "коробочные" решения, предполагающие быстрые сроки рассмотрения и минимальный комплект документов", – рассказал руководитель проекта по поддержке экспорта АПК Денис Казанников.