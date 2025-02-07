https://ria.ru/20250207/magaziny-1997905784.html

Более 20% продаж в магазинах Made in Russia приходятся на кондитерку

Более 20% продаж в магазинах Made in Russia приходятся на кондитерку - РИА Новости, 07.02.2025

Более 20% продаж в магазинах Made in Russia приходятся на кондитерку

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) представил производителям кондитерских изделий меры государственной поддержки для выхода на экспорт в рамках... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T11:18:00+03:00

2025-02-07T11:18:00+03:00

2025-02-07T11:18:00+03:00

китай

россия

экономика

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) представил производителям кондитерских изделий меры государственной поддержки для выхода на экспорт в рамках ежегодной конференции "Кондитерские изделия XXI века", модератор которой, директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок, сообщил, что более 20% продаж в национальных магазинах приходится на кондитерские изделия."По итогам 2024 года совершено более 3 миллионов розничных сделок по продаже российской продукции через национальные магазины, и с нами уже почти 3 миллиона лояльных иностранных покупателей. Более 20% продаж в национальных магазинах приходятся на кондитерские изделия", – сообщил Мурзенок.Он добавил, что национальные магазины "Сделано в России" на сегодняшний день открыты на 20 популярных зарубежных маркетплейсах, включая Trendyol, Tmall, JD, Amazon, другие. Всего таких магазинов уже 49."Резиденты наших павильонов бесплатно доставляют свои товары в павильон, а также получают продвижение в Интернете, соцсетях и на электронных торговых площадках стран присутствия, в том числе с привлечением популярных блогеров. Кроме того, им обеспечено регулярное участие в промоакциях в местных супермаркетах и такие уникальные услуги от РЭЦ, как поиск потенциальных покупателей и всесторонние консультации по вопросам выхода в розничные сети, требованиям по ввозу и многое другое", – рассказал вице–президент РЭЦ Алексей Солодов в ходе панельной дискуссии "Приглашаем на выход: экспортные перспективы отечественных кондитеров на внешних рынках".РЭЦ напоминает, что продвигает российские товары на экспорт под единым зонтичным брендом "Сделано в России". В частности, один из наиболее действенных для компаний способов познакомить потенциальных потребителей со своей продукцией – это бесплатно разместить ее в постоянно действующих павильонах продукции АПК, которые РЭЦ развивает в 6 приоритетных странах экспортных направлений: Китае (Шанхай), Вьетнаме (Ханой), ОАЭ (Дубай), Саудовской Аравии (Эр-Рияд), Египте (Каир) и Турции (Стамбул). Кроме того, на сегодняшний день в Китае открыты отдельные точки продвижения павильона в Харбине, Чэнду, Шэньяне и Шэньчжэне.Кроме того, производителям кондитерских изделий доступен широкий спектр финансовых услуг группы РЭЦ, в которую входят РОСЭКСИМБАНК и российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР. "Банк готов предложить экспортерам кондитерской продукции оборотное финансирование, различные гарантийные инструменты, экспортный факторинг и реализовать операции с аккредитивами. ЭКСАР специализируется на страховании экспортных кредитов, дебиторской задолженности, что позволяет экспортерам не избегать поставок за рубеж на условиях отсрочки платежа, а также страховании авансов при закупках импортной техники и производственных линий. По наиболее востребованным у экспортеров продуктам предусмотрены "коробочные" решения, предполагающие быстрые сроки рассмотрения и минимальный комплект документов", – рассказал руководитель проекта по поддержке экспорта АПК Денис Казанников.

https://ria.ru/20250207/rets--1997904185.html

https://ria.ru/20250206/eksport-1997792920.html

китай

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия, экономика, российский экспортный центр (рэц)