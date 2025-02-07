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Более 20% продаж в магазинах Made in Russia приходятся на кондитерку - РИА Новости, 07.02.2025
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11:18 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/magaziny-1997905784.html
Более 20% продаж в магазинах Made in Russia приходятся на кондитерку
Более 20% продаж в магазинах Made in Russia приходятся на кондитерку - РИА Новости, 07.02.2025
Более 20% продаж в магазинах Made in Russia приходятся на кондитерку
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) представил производителям кондитерских изделий меры государственной поддержки для выхода на экспорт в рамках... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T11:18:00+03:00
2025-02-07T11:18:00+03:00
китай
россия
экономика
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) представил производителям кондитерских изделий меры государственной поддержки для выхода на экспорт в рамках ежегодной конференции "Кондитерские изделия XXI века", модератор которой, директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок, сообщил, что более 20% продаж в национальных магазинах приходится на кондитерские изделия."По итогам 2024 года совершено более 3 миллионов розничных сделок по продаже российской продукции через национальные магазины, и с нами уже почти 3 миллиона лояльных иностранных покупателей. Более 20% продаж в национальных магазинах приходятся на кондитерские изделия", – сообщил Мурзенок.Он добавил, что национальные магазины "Сделано в России" на сегодняшний день открыты на 20 популярных зарубежных маркетплейсах, включая Trendyol, Tmall, JD, Amazon, другие. Всего таких магазинов уже 49."Резиденты наших павильонов бесплатно доставляют свои товары в павильон, а также получают продвижение в Интернете, соцсетях и на электронных торговых площадках стран присутствия, в том числе с привлечением популярных блогеров. Кроме того, им обеспечено регулярное участие в промоакциях в местных супермаркетах и такие уникальные услуги от РЭЦ, как поиск потенциальных покупателей и всесторонние консультации по вопросам выхода в розничные сети, требованиям по ввозу и многое другое", – рассказал вице–президент РЭЦ Алексей Солодов в ходе панельной дискуссии "Приглашаем на выход: экспортные перспективы отечественных кондитеров на внешних рынках".РЭЦ напоминает, что продвигает российские товары на экспорт под единым зонтичным брендом "Сделано в России". В частности, один из наиболее действенных для компаний способов познакомить потенциальных потребителей со своей продукцией – это бесплатно разместить ее в постоянно действующих павильонах продукции АПК, которые РЭЦ развивает в 6 приоритетных странах экспортных направлений: Китае (Шанхай), Вьетнаме (Ханой), ОАЭ (Дубай), Саудовской Аравии (Эр-Рияд), Египте (Каир) и Турции (Стамбул). Кроме того, на сегодняшний день в Китае открыты отдельные точки продвижения павильона в Харбине, Чэнду, Шэньяне и Шэньчжэне.Кроме того, производителям кондитерских изделий доступен широкий спектр финансовых услуг группы РЭЦ, в которую входят РОСЭКСИМБАНК и российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР. "Банк готов предложить экспортерам кондитерской продукции оборотное финансирование, различные гарантийные инструменты, экспортный факторинг и реализовать операции с аккредитивами. ЭКСАР специализируется на страховании экспортных кредитов, дебиторской задолженности, что позволяет экспортерам не избегать поставок за рубеж на условиях отсрочки платежа, а также страховании авансов при закупках импортной техники и производственных линий. По наиболее востребованным у экспортеров продуктам предусмотрены "коробочные" решения, предполагающие быстрые сроки рассмотрения и минимальный комплект документов", – рассказал руководитель проекта по поддержке экспорта АПК Денис Казанников.
https://ria.ru/20250207/rets--1997904185.html
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китай, россия, экономика, российский экспортный центр (рэц)
Китай, Россия, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Более 20% продаж в магазинах Made in Russia приходятся на кондитерку

Более 20% продаж в магазинах Made in Russia приходятся на кондитерские изделия

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) представил производителям кондитерских изделий меры государственной поддержки для выхода на экспорт в рамках ежегодной конференции "Кондитерские изделия XXI века", модератор которой, директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок, сообщил, что более 20% продаж в национальных магазинах приходится на кондитерские изделия.
"По итогам 2024 года совершено более 3 миллионов розничных сделок по продаже российской продукции через национальные магазины, и с нами уже почти 3 миллиона лояльных иностранных покупателей. Более 20% продаж в национальных магазинах приходятся на кондитерские изделия", – сообщил Мурзенок.
Он добавил, что национальные магазины "Сделано в России" на сегодняшний день открыты на 20 популярных зарубежных маркетплейсах, включая Trendyol, Tmall, JD, Amazon, другие. Всего таких магазинов уже 49.
Награждение руководителей лучших центров поддержки экспорта на площадке Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Перми - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
РЭЦ определил десятку лучших центров поддержки экспорта
11:12
"Резиденты наших павильонов бесплатно доставляют свои товары в павильон, а также получают продвижение в Интернете, соцсетях и на электронных торговых площадках стран присутствия, в том числе с привлечением популярных блогеров. Кроме того, им обеспечено регулярное участие в промоакциях в местных супермаркетах и такие уникальные услуги от РЭЦ, как поиск потенциальных покупателей и всесторонние консультации по вопросам выхода в розничные сети, требованиям по ввозу и многое другое", – рассказал вице–президент РЭЦ Алексей Солодов в ходе панельной дискуссии "Приглашаем на выход: экспортные перспективы отечественных кондитеров на внешних рынках".
РЭЦ напоминает, что продвигает российские товары на экспорт под единым зонтичным брендом "Сделано в России". В частности, один из наиболее действенных для компаний способов познакомить потенциальных потребителей со своей продукцией – это бесплатно разместить ее в постоянно действующих павильонах продукции АПК, которые РЭЦ развивает в 6 приоритетных странах экспортных направлений: Китае (Шанхай), Вьетнаме (Ханой), ОАЭ (Дубай), Саудовской Аравии (Эр-Рияд), Египте (Каир) и Турции (Стамбул). Кроме того, на сегодняшний день в Китае открыты отдельные точки продвижения павильона в Харбине, Чэнду, Шэньяне и Шэньчжэне.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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Кроме того, производителям кондитерских изделий доступен широкий спектр финансовых услуг группы РЭЦ, в которую входят РОСЭКСИМБАНК и российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР. "Банк готов предложить экспортерам кондитерской продукции оборотное финансирование, различные гарантийные инструменты, экспортный факторинг и реализовать операции с аккредитивами. ЭКСАР специализируется на страховании экспортных кредитов, дебиторской задолженности, что позволяет экспортерам не избегать поставок за рубеж на условиях отсрочки платежа, а также страховании авансов при закупках импортной техники и производственных линий. По наиболее востребованным у экспортеров продуктам предусмотрены "коробочные" решения, предполагающие быстрые сроки рассмотрения и минимальный комплект документов", – рассказал руководитель проекта по поддержке экспорта АПК Денис Казанников.
 
КитайРоссияЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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